疫情衝擊！5月受僱員工少5.2萬人 歷年同期最大減幅

5月爆發本土疫情，衝擊勞動市場。主計總處今（12）日發布我國5月底工業及服務業全體受僱員工較4月底減少5.2萬人；5月全體受僱員工月減0.75%，皆創下歷年同期最大減幅。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，6月我勞動市場仍受到疫情衝擊，加上遭逢畢業生尋職，推升失業率，就業人數也可能續減，須至7月疫情趨緩，加上政府祭出紓困4.0，穩住企業營運，勞動市場才有望逐漸回復。

我國5月底工業及服務業全體受僱員工人數811.9萬人，較上月減5.2萬人，全體受僱員工經常性薪資平均為42,863元，較上月減325元。陳惠欣說，往年來看，5月較4月，不論是受僱員工人數、或是薪資，都是呈穩定、甚至微增，但今年5月較4月卻逆勢下跌，可見疫情影響。

她指出，這波疫情衝擊主要為內需產業，包括住宿餐飲業、批發零售業、藝術娛樂休閒服務業、其他服務業（如美容美髮）等，呈現受僱員工人數、薪資、工時皆減少之現象。

5月底全體受僱員工人數較4月底減少5.2萬，其中住宿及餐飲業減少1.8 萬人，批發及零售業減少1.3萬人，藝術、娛樂及休閒服務業減少7 000人；其他服務業亦減3,000人。

主計總處指出，5月中下旬國內疫情急速升溫影響，藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業、住宿及餐飲業經常性薪資分別月減12.05%、5.20%、4.68%。教育業經常性薪資亦月減2.76%。

5月底全體受僱員工人數較4月底減少5.2萬人中，有2萬人是屬部分工時。陳惠欣指出，部分工時員工5月經常性薪資平均為18,657 元，加計獎金及加班費後，總薪資平均為19,317 元，較上月減少8.04%，較上年同月亦減0.69%，主係受疫情影響，工作時數減少所致。

在工時方面，陳惠欣指出，5月工作天數較4月多兩天，但受疫情影響，全體受僱員工總工時平均為166.3小時，較上月僅增5.8小時。其中，以藝術娛樂及休閒服務業總工時月34.5小時、住宿及餐飲業總工時月減14.8小時為最多；其他服務業、教育業亦分別月減7.9小時、4.7小時。