疫情衝擊 但這個產業5月總薪資月增二成五

這波疫情重創內需產業，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣今（12）日表示，製造業勞動市場相對穩定，生產未受到本土疫情衝擊，受僱員工經常性薪資呈微增。

主計總處指出，5月底製造業受僱員工人數285.3萬人，較上月微減0.05%；經常性薪資為40,690元，月增0.17%，今年1至5月累計成長2.83%。

其中，包括半導體在內電子零組件業受僱員工經常性薪資為49,469元，1至5月成長6.23%；觀察5月電子零組件業受僱員工每人每月總薪資76,745元，較上月增加逾1.5萬元，月增25.49%，可見該業景氣之暢旺。

陳惠欣並指出，疫情衝擊內需產業，但遠距商機及宅經濟則受惠，像資訊服務業5月經常性薪資今年1至5月累計成長8.01%、汽車貨運業成長3.12%，快遞業成長3.05%，呈逆勢成長。

她指出，5月製造業加班工時平均為15.6小時，月減0.3小時，年增三小時，生產大致穩定，沒有受疫情而有大太波及。

陳惠欣指出，5月製造業受僱員工人數月減1,000人，其中電子零組件業增加1,000人，紡織業則減1,000人。因製造業中各業景氣不一，而有差異，但整體製造業受僱員工數是相當穩定。

陳惠欣表示，這波本土疫情衝擊來得又快又急，致短短半月時間，5月底受僱員工人數減5.2萬人，但衝擊侷限在內需產業，和去年疫情衝擊全球需求、致影響製造業情況不一樣，去年2月至5月累計受僱員工人數減少10.5萬人之多。