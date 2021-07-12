疫情衝擊 5月受雇員工和薪資月減都創紀錄

主計總處今天公布5月受雇員工薪資調查，受到疫情衝擊，受雇員工比4月減少5.2萬人、薪資減幅0.75%，都創下歷年同期最高，受衝擊的產業以住宿及餐飲業、批發及零售業和藝術娛樂及休閒服務業為主。主計總處官員表示，6月受疫情、畢業季等因素影響，就業人數應該仍會減少，7月如果相關產業回溫速度快，相信可獲得改善。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，5月底工業及服務業全體受雇員工811.9萬人，初步研判受5月中下旬疫情來得又快又急影響，較4月底減少5.2萬人，其中2萬人是部分工時的員工，因為以往5月對4月的變動相對穩定，因此這次的減少人數創歷年同期新高；住宿及餐飲業減少1.8萬人，批發及零售業減少1.3萬人，藝術、娛樂及休閒服務業減少7000人。

除了受雇員工減少，5月全體受僱員工（本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工）的經常性薪資平均為4萬2863元、月減0.75%，陳惠欣說，減幅也創歷年同期之最。至於部分工時員工經常性薪資為1萬8657元，月減 7.92%、年減1.23%。

儘管疫情衝擊內需型服務業，但也有不少產業受惠，陳惠欣指出，1到5月資訊服務業經常性薪資增加8.01%、汽車貨運業增幅3.12%、快遞業增幅也有3.05%。

至於疫情對工時的影響方面，陳惠欣說， 影響以內需型服務業為主，製造業則相對穩定。她表示，５月工作日數多兩天，但受疫情影響，月變動僅增加5.8小時，在內需型服務業裡面，總工時受較大衝擊的業別首先是藝術、娛樂及休閒服務業，總工時比4月減少34.5小時、住宿餐飲業減少14.8小時 、美容美髮等其他服務業減少7.9小時、教育業也減少4.7小時。

陳惠欣表示，6月仍持續受疫情影響，加上畢業生尋職等季節性因素，預估就業人數應該還是會減少，不過，因為政府已提出相關紓困和補助措施，就算補助對象是企業，對員工的生活可獲得保障，且企業正常營運，對勞動市場穩定也有幫助。至於7月如果相關受創產業回溫速度快，相信就業狀況可獲得改善。