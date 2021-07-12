立凱-KY公布 5月每股虧損0.39元
全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）因近期股價多次達公佈注意交易資訊標準，今（12）日公布5月簡易財務數字，單月每股虧損0.39元，累計4、5月每股虧損合計達0.66元。
立凱有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解，立凱今年5月稅前虧損3,500萬元，稅後虧損3,500萬元，單月每股虧損0.39元。
立凱今年4、5月累計稅前虧損6,100萬元，稅後虧損6,100萬元，累計兩個月每股虧損達0.66元。
立凱上周經過兩日整理後，今日股價開低走高，盤中再度攻上漲停板，收盤收在27元，上漲2.45元，成交量達2,675張。
立凱近期搭上車用電子與電動車飆風，加上子公司擬赴美掛牌，在題材熱炒下，吸引買盤進場，上周五（9）日收盤價24.55元，短短六個交易日最大漲幅達43.9%。
立凱今年第2季營收6,291.8萬元，季增40%、年增1278%，為近七季新高；累計立凱今年上半年營收1.08億元，年增189.8%。
立凱上周宣布，預期未來鋰電池正極材料需求增加，並考量公司長遠發展，董事會決議子公司美國立凱擬以SPAC 方式於美國那斯達克股票交易所掛牌上市。
立凱表示，此舉除可提升國際知名度外，亦可加速於美國當地擴增產能以拓展營運規模；惟立凱強調，公司目前尚未收到SPAC公司收購之邀約，故未來收購及掛牌時點仍有不確定性及不可預測性。
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