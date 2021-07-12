快訊

台積電證實三名員工確診 數百名員工初步篩檢結果出爐

北捷清潔工確診感染源擴散 新北2人中鏢足跡曝...已累積10人確診

立凱-KY公布 5月每股虧損0.39元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）因近期股價多次達公佈注意交易資訊標準，今（12）日公布5月簡易財務數字，單月每股虧損0.39元，累計4、5月每股虧損合計達0.66元。

立凱有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解，立凱今年5月稅前虧損3,500萬元，稅後虧損3,500萬元，單月每股虧損0.39元。

立凱今年4、5月累計稅前虧損6,100萬元，稅後虧損6,100萬元，累計兩個月每股虧損達0.66元。

立凱上周經過兩日整理後，今日股價開低走高，盤中再度攻上漲停板，收盤收在27元，上漲2.45元，成交量達2,675張。

立凱近期搭上車用電子與電動車飆風，加上子公司擬赴美掛牌，在題材熱炒下，吸引買盤進場，上周五（9）日收盤價24.55元，短短六個交易日最大漲幅達43.9%。

立凱今年第2季營收6,291.8萬元，季增40%、年增1278%，為近七季新高；累計立凱今年上半年營收1.08億元，年增189.8%。

立凱上周宣布，預期未來鋰電池正極材料需求增加，並考量公司長遠發展，董事會決議子公司美國立凱擬以SPAC 方式於美國那斯達克股票交易所掛牌上市。

立凱表示，此舉除可提升國際知名度外，亦可加速於美國當地擴增產能以拓展營運規模；惟立凱強調，公司目前尚未收到SPAC公司收購之邀約，故未來收購及掛牌時點仍有不確定性及不可預測性。

營收

延伸閱讀

金麗科第2季每股獲利1.38元 與上季持平

餐飲刷卡消費 向下急墜

立凱、元隆12日起預收款券

酒駕拒測下場慘　吞18萬罰單、再判5月易科15萬罰金

相關新聞

紫光破產讓大陸半導體自主夢碎？ 高啟全的晶芯磨刀霍霍向長江存儲…

曾揚言買下台積電、合併聯發科的中國大陸半導體「國家隊」企業紫光集團，因為不能清償到期債券，遭債權人向大陸北京中級法院聲請破產重整。紫光集團靠著砸錢、入股、併購，花錢買技術而崛起，隨著美國與歐洲的半導體保護主義興起，財務槓桿過高的紫光，反先受其害，大陸自主半導體之夢是否就此破碎？

這社區又有人賺3342萬！網尋另一座將倒下電塔

有無電塔差很大。實價揭露，內湖豪宅「長虹天璽」16樓戶、17樓戶上月交易，和取得成本相比，屋主分別獲利2242萬、334...

掌握碳中和的儲能商機 富邦證券六張圖一次搞懂

富邦證券表示，2050年是大部分國家設定的碳中和的目標年，降低碳排放量的碳中和商機，已經成為未來十年的重大商機，因此，使...

基本工資曾連續三年凍漲 因為遇上了「這件大事」

受到疫情衝擊，今年基本工資審議委員會被形容將是史上最難決定的一次，調與不調，以及又該調多少？會議上砲火猛烈的激辯已可以想...

【財經展望周報】5月薪資、受雇人數調查公布／聯準會發布褐皮書

本周國內要關注的是周一主計總處公布的5月受僱員工人數、薪資調查結果，以及疫情三級警戒延長到7月26日，中央宣布自7月13日開始有條件「微解封」，對國內內需產業的帶動效果。...

下半年電子股重回市場主流？本周台積電法說會是關注焦點

上周台股一度刷新歷史新高價18008點，但高檔獲利賣壓，加上美股上周四重挫，加深市場籌碼凌亂，中斷周線連7紅；未料上周五美股又反彈大漲創新高，重燃多頭士氣，本周起企業陸續公布最新財報，預期季報行情持續引領表現，尤其晶圓代工龍頭台積電法說會將成市場焦點。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。