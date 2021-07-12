立凱-KY公布 5月每股虧損0.39元

曾揚言買下台積電、合併聯發科的中國大陸半導體「國家隊」企業紫光集團，因為不能清償到期債券，遭債權人向大陸北京中級法院聲請破產重整。紫光集團靠著砸錢、入股、併購，花錢買技術而崛起，隨著美國與歐洲的半導體保護主義興起，財務槓桿過高的紫光，反先受其害，大陸自主半導體之夢是否就此破碎？

2021-07-12 13:08