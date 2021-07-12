掌握碳中和的儲能商機 富邦證券六張圖一次搞懂

富邦證券表示，2050年是大部分國家設定的碳中和的目標年，降低碳排放量的碳中和商機，已經成為未來十年的重大商機，因此，使用何種電池能達到安全又具效能的綠能發電儲能系統，將會是未來產業發展的重點，值得投資人持續關注。

1997年12月聯合國通過京都議定書將大氣中的溫室氣體含量穩定在一個適當的水平，以保護地球的生態系統。從那之後，碳排量就逐漸成為評估環境成本的一項重要指標。2015年12月，各國在《巴黎協定》中承諾，在2050-2100年實現全球「碳中和」目標。什麼是碳中和呢？

碳中和是「從環境中消除的碳排超過所排放的碳」。通常透過使用低碳能源取代化石燃料、植樹造林、節能減排等形式，來達到相對「零排放」。目前為止全世界已經有超過50個國家宣告在本世紀中葉達到碳中和，超過一百個國家在政策中提及，2050年是大部分國家設定的目標年。

要分析碳中和商機，首先，要了解主要碳排產業，目前全球最大的碳排放產業是電力產業，其碳排放量占全球碳排放量比重高達四成。而再生能源發電的比重近幾年來雖然持續增加，也約略占三成左右，如扣除水力發電、地熱發電等，則以風電及太陽能為主的再生能源占比又僅有一成，富邦證券表示，未來持續增加風電與太陽能發電仍將是主要的發展趨勢。

其次，車輛的二氧化碳排放則是占全球碳排放量比重超過二成，因此，未來電動車取代內燃機汽車的趨勢，將會加快進行。另外，包含製造業的工廠與建築業等占全球碳排放量也達到二成，因此將被迫更新其生產設備，降低排放量，中國大陸及其他第三世界等地區，必須要淘汰高汙染高排碳的產能，建置更具效能且符合環保碳排規範的產能取代，否則其出口將會被先進國家課以碳稅。

從前面分析主要碳排來源，就可以知道為什麼再生能源和電動車會成為近年來的重要產業發展趨勢。然而，電動車雖然不排放CO2，但若使用的電力是火力發電，則會增加了發電廠的碳排量。因此，電力來源由火力發電轉為再生能源，再使用電動車才能真正達到減碳的效果。富邦證券表示，由於再生能源如太陽能與風電都是屬於間歇性發電，受到日照時間與季節性風力強弱的影響，必須透過儲能系統，將再生能源發電做妥適的儲存應用，故儲能系統將在碳中和發展趨勢中，扮演著重要的關鍵角色。

近年來光電、風電產業快速崛起，因綠能發電具間歇性特質，尚需儲能系統搭配，才能避免再生能源受到天氣因素的波動影響供電，確保長期供電穩定，儲能系統市場規模因此快速成長 。富邦證券指出，現階段全球儲能系統主要可分

為三大類，機械能儲能、電化學儲能(鋰離子電池)及化學儲能(燃料電池)三大類，其中以電化學儲能為目前的市場主流，而化學儲能為近年備受市場期待的另一種儲能系統。2018年全球儲能系統放電量5,971百萬瓦時，較2017年成長超過一倍，預估至2024年，全球儲能系統規模年複合成長率超過七成。

目前全世界車廠所生產的電動車，其儲能電池的應用種類，以鋰離子電池為市場應用主流。再生能源儲能系統方面，也大部分同樣採用鋰離子電池，作為協助電網進行電力調節的輔助設備，例如，特斯拉在各地建置超級充電站，就會利用到鋰電池儲能系統。鋰電池材料中以正極材料最為重要，一般都是以鋰合金氧化物所構成，也是常聽到的三元鋰電池就是以鎳鈷錳等三種材料組成正極的鋰電池，另外，常聽到的磷酸鋰鐵，也是正極材料的一種。負極材料目前多以石墨為主，未來會往矽負極來發展電解質現階段都是液態(膠狀)，目前業界正積極開發固態電解質的鋰電池，作為下一世代鋰電池的發展方向。

鋰電池為液態電池，其電解液為膠狀電解質。液態電池性能容易受溫度高低影響，並且有電解液外漏爆炸的風險。當前普遍使用之有機電解液存在爆炸等安全隱憂，此已成為限制鋰離子電池發展之瓶頸。固態電解質之重量較輕，只有液態鋰電池的一半、充電速度比鋰離子電池快，只要10-15分鐘，而且沒有腐蝕性的問題，壽命較長。目前日本豐田、韓國三星、中國寧德時代、美國的Quantum Scape(QS)，德國的Solid Power與台灣輝能等公司業已開啟固態電池產業化之進程，目前預估最快2023-2025年間，有可能量產車用固態電池。