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基本工資曾連續三年凍漲 因為遇上了「這件大事」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
104人力銀行表示，2008年金融海嘯，確實讓基本工資曾在2008年到2010年連續三年凍漲，但從2011年到2021年基本工資已連續11年調漲，月薪每年調漲金額約200元~1000元不等。記者林伯東／攝影
104人力銀行表示，2008年金融海嘯，確實讓基本工資曾在2008年到2010年連續三年凍漲，但從2011年到2021年基本工資已連續11年調漲，月薪每年調漲金額約200元~1000元不等。記者林伯東／攝影

受到疫情衝擊，今年基本工資審議委員會被形容將是史上最難決定的一次，調與不調，以及又該調多少？會議上砲火猛烈的激辯已可以想見。但，國內三大人力銀行都認為還是有調漲的可能。至於上一次基本工資凍漲，則是發生在金融海嘯時，曾在2008~2010年連續三年凍漲。

104人力銀行表示，2008年金融海嘯，確實讓基本工資曾在2008年到2010年連續三年凍漲，但從2011年到2021年基本工資已連續11年調漲，月薪每年調漲金額約200元~1000元不等。

今年雖然肺炎疫情影響餐飲、零售、住宿旅遊等民生消費產業，無薪假人數創新高，但疫情已經趨緩，預估民間消費動能將跟著回溫，加上外銷產業及製造業受疫情影響相對較小，若基本工資要調升也不是沒有機會，月薪調升金額則需觀察民生消費產業受疫情影響的深度、以及消費回溫的速度。

1111人力銀行則指出，今年因為受到疫情衝擊，內需導向的產業相對轉弱，例如餐飲服務、觀光旅遊、教育服務業，但一樣疫情兩樣情，出口製造業訂單滿載、金融業景氣相對暢旺，因為產業景氣大不同，也因此基本工資是否能依產業別調整，也成為企業主及上班族之間的熱門話題，但過去並沒有這樣的案例，要以甚麼樣的依據來決定產業調整基本薪資的幅度，將會是主管機關的一大難題，目前推估將時薪及月薪將會分開處理，人力銀行端也建議，應廣納產官學及勞工的建議，再做討論及評估可行性。

yes123求職網也說，比起去年，今年本土疫情較嚴重，兼顧勞資雙方，預估調與不調拉鋸戰更激烈。yes123求職網發言人楊宗斌建議，內需產業受疫情衝擊最直接，這部分「時薪」人員比重較高，可以凍漲；相較下，外銷導向公司接單仍熱絡，針對基層從業人員，基本工資的「月薪」有調整空間；兩者脫鉤變動是可行的，或者都暫緩調整到2022年中再看看。

疫情 基本工資 人力銀行

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