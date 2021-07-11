朝野齊籲續凍7月電價 台電：不實施用電高峰會再上升

朝野立委齊籲7月續凍夏月電價，也有報導指凍漲機率大。行政院長蘇貞昌今（11）日未鬆口，但表示有一直在緊盯疫情進展及民生需要和負擔；台電則擔憂不實施夏月電價，會使用電高峰再上升。

新冠肺炎疫情三級警戒延長至7月26日，不少民眾也因此持續在家上班，民生用電量居高不下。為此，不只在野黨立委，民進黨正國會八名立委，也聯合聲明呼籲7月夏月電價能繼續凍漲。

對此，蘇揆今日前往視察桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程時，回應媒體提問表示，行政院對於疫情的進展及民生的需要和負擔，一直都緊盯著，會在適度的時候向大家報告。

台電則表示，不實施夏月電價，會讓用電高峰再往上升，夏月電價是整體電價結構的一部分，而夏季發電成本也比較高，所以藉由實施夏月電價，一方面是要鼓勵大家節能，二來是適度反映發電成本。

台電表示，今年用電量比去年成長很多，希望大家共同節約用電，6月已沒實施夏月電價，至於7月份是否跟進，要看政府政策，台電是國營事業，要看政府如何決策來進行。

台電也強調，目前大潭6號機、大林6號機等近期歲修的發電機組，大概都已經歸隊，目前預估夏季用電最高峰，是3,900萬瓩，因此今年的夏天穩定供電，仍是可掌握的。