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通膨也分「階級」 經濟學家：窮人對物價感受較強

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國內疫情持續延燒，疫情苦、民生也苦。經濟學者指出「物價其實也有階級之分！窮人對通膨的感受比有錢人強烈」。記者余承翰／攝影
國內疫情持續延燒，疫情苦、民生也苦。經濟學者指出「物價其實也有階級之分！窮人對通膨的感受比有錢人強烈」。記者余承翰／攝影

國內疫情持續延燒，疫情苦，還要面對菜價、物價驚驚漲的痛苦，民眾生活苦不堪言，一般人對物價上漲、通膨的擔憂，恐怕跟財經專家與有錢人想的不一樣。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超就釋疑，那是因為「物價其實也有階級之分！窮人對通膨的感受比有錢人強烈」。

今年來許多投資人擔心國內GDP5%經濟復甦力道被原物料、物價上漲甚至通膨給侵蝕，不過多數財經專家都「老神在在」，認為無論國內外通膨只是短期現象。林啟超就釋疑，他說「其實現在全球物價指數有三類，一類是有錢人的物價，一類是一般中產階級的物價，一類是基層（窮人）的物價」。疫情爆發後，窮人感受的物價上漲比其他二類人來得大。因為他們主要支出是食物，而糧價過去一年漲得非常多。

主計總處公布6月蔬菜類價格又較5月大漲2成，較去年同期也漲8.78%，民代痛批連宅在家裡想煮個飯，最基本的食物價格都飆漲成了奢侈。不過主計總處公布6月CPI物價指數年增率三個月來首度跌破2%，並稱物價高峰已過。

聯合信用卡中心針對收入與餐飲刷卡交叉分析，4月最新資料顯示，年收入50歲以下民眾餐飲刷卡金額84億餘元，衰退30.72%最多，平均每筆只付了569.17元，顯然深受這一波物價高漲影響衝擊最大。收入在50萬元以上不到75萬元者每筆用餐平均刷607.95元，交易金額亦年減24%。

相較之下，年收入200萬元以上者刷卡交易金額13.76億元僅年減0.72%，等於完全不受影響，平均每筆餐費刷了1,105.75元，幾乎是最低級距的一倍金額。而年收入在175萬元以上不到200萬元者，刷卡金亦僅衰退13%，減幅在各收入級距中第二低。

若從刷卡用餐筆數角度，年收不到50萬元基層民眾跟去年同樣都刷了1,480萬筆，只是平均金額降低。不過年收入在175萬元及200萬元以上者幾乎不受物價影響，消費頻率反增加了10.91~11.97%。

若再細一步發現，年收不到50萬元民眾，4月刷卡花在餐飲小吃食品的筆數，占整體類別合計刷了6,687萬筆的比重約25%多，若把轉進自煮的超級市場、量販百貨等刷卡1,780萬筆也加入，占整體筆數比重更高達46%，也難怪低階層民眾對於萬物齊漲的感受特別強烈，顯然通膨問題也漸呈現M型化趨勢。

物價 刷卡

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