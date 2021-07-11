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唐鳳提醒首輪「疫苗意願登記」明收單…前3周都打AZ 勾莫德納要再等

【7/11確診地圖】本土+28、境外+3、4死！ 陳時中：疫情持續在低點

唐鳳籲勾選AZ疫苗者 可在前三輪獲得接種預約

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院政委唐鳳今（11）日呼籲50歲以上、18歲以上第九類施打對象，盡速在12日下午5時前上網登記意願，預計16日起開始施打的前三梯次應該都會是AZ疫苗，若沒勾選AZ，可能要到第四輪或以後才有機會接種到。

唐鳳今日出席中央流行疫情指揮中心記者會，說明「疫苗施打意願登記與預約系統」進度。唐鳳表示，很高興近日民眾熱烈響應疫苗接種意願登記，該平台的相關時程提醒如下。

唐鳳表示，首先，目前呼籲50歲以上者來接種，並無特別年齡上限，100歲以上的也有人來登記，還有第九類18歲以上者也可以來登記，本梯次登記意願時程稍有加速，是因這批AZ疫苗來得足夠。

唐鳳說明，該平台將在7月12日下午5時前進行第一輪結算、收單，意指在該時間點以前，有在系統先勾選AZ者，接著才會進入可能收到通知預約資格的簡訊，若有登記過的，紀錄都會保留下去。

唐鳳表示，若之前登記為勾選AZ疫苗，這兩天可以考慮去編輯修改為勾選AZ，如此才有機會於12日後，於13日至15日期間收到來自1922發送的簡訊，提醒完成預約。

唐鳳指出，本批的疫苗預約實際施打日期，預計從16日開始，根據目前疫苗到貨量，前三周的梯次均為AZ疫苗，若沒勾選AZ疫苗，可能要到第四輪或以後才有機會接種到。

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