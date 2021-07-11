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中油：明天起汽、柴油調漲0.3、0.2元
台灣中油公司宣布，自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升25.6元。不過，95汽油每公升30元雖達啟動第一階段油價平穩措施門檻，但未超出30元，故暫不吸收，並持續以亞鄰最低及平穩緩漲，雙措施調整運作，以減緩油價漲幅。
中油表示，本周受7月石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)產量決策會議意外破局影響，導致國際油價震盪。本周調價指標7D3B週均價為每桶74.26美元，較前周74.36美元下跌0.10美元，新台幣兌美元匯率貶值0.073元。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格各調漲0.3及0.2元，應調未調之0.4元及1.4元皆由台灣中油吸收，截至110年6月底，累計共吸收44.35億元。
中油說，為減輕民眾負擔及降低對物價衝擊，除亞鄰最低價限制，經濟部宣布自107年5月14日起實施「油價平穩措施」，訂定95無鉛汽油每公升零售價達30、32.5及35元等3個緩漲門檻，95汽油零售價上漲超過各門檻之部分由台灣中油及政府依序分別吸收25%、50%及75%，本周95汽油價格每公升30元雖達啟動第一階段油價平穩措施門檻，但未超出30元，故暫不吸收，並持續以亞鄰最低及平穩緩漲，雙措施調整運作，以減緩油價漲幅。
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