不畏拜登EO 亞系外資：影響不大仍看好運價前景

美國拜登政府行政命令公布後，亞系外資最新報告評論，美國拜登政府正準備的行政命令（EO）公布後，內容看起來主要著重在塞港費用而不是在運費上，該行政命令主要注重在於海運業者向客戶徵收滯留和滯期費(D&D)用，因為客戶無法控制裝卸和歸還集裝箱的延誤，而不是實際運費。

任何有關D&D費用的行動都可能對航運公司的運價產生一些影響，不過是在公司可管理的範圍內。在供需緊張推動下，考慮到美國進口量創歷史新高和供應持續中斷的況下，整體運價前景仍然強勁。不過，現在會加收D&D主要是缺櫃問題影響，航運公司為了提高貨櫃周轉率，才減少提供給客戶空櫃的的時間。

亞系外資報告內容也指出，去(2020)年9月，中國政府也曾對跨太平洋貿易進行監管干預的消息打壓航運股，亞系外資強調，持續看好貨櫃運輸業，儘管白宮的這項政策短期內恐對股價造成壓力，不過這會使原先該機構列為「買進」評等的個股更具吸引力，預估散裝行業較不受影響，重申買進馬士基(Maersk)、 COSCO (CSH-H/A中遠海運)、長榮（2603）、 SITC (海豐)and Pacific Basin(太平洋航運)。