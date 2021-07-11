快訊

「龐德女郎」確診新冠肺炎 打完2劑疫苗仍染疫

我駐海地大使館遇襲細節曝光！ 警衛躲車內助逮11名嫌犯

不畏拜登EO 亞系外資：影響不大仍看好運價前景

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

美國拜登政府行政命令公布後，亞系外資最新報告評論，美國拜登政府正準備的行政命令（EO）公布後，內容看起來主要著重在塞港費用而不是在運費上，該行政命令主要注重在於海運業者向客戶徵收滯留和滯期費(D&D)用，因為客戶無法控制裝卸和歸還集裝箱的延誤，而不是實際運費。

任何有關D&D費用的行動都可能對航運公司的運價產生一些影響，不過是在公司可管理的範圍內。在供需緊張推動下，考慮到美國進口量創歷史新高和供應持續中斷的況下，整體運價前景仍然強勁。不過，現在會加收D&D主要是缺櫃問題影響，航運公司為了提高貨櫃周轉率，才減少提供給客戶空櫃的的時間。

亞系外資報告內容也指出，去(2020)年9月，中國政府也曾對跨太平洋貿易進行監管干預的消息打壓航運股，亞系外資強調，持續看好貨櫃運輸業，儘管白宮的這項政策短期內恐對股價造成壓力，不過這會使原先該機構列為「買進」評等的個股更具吸引力，預估散裝行業較不受影響，重申買進馬士基(Maersk)、 COSCO (CSH-H/A中遠海運)、長榮（2603）、 SITC (海豐)and Pacific Basin(太平洋航運)。

拜登

延伸閱讀

拜登反壟斷 對科技巨頭設限

不怕美查價 外資續挺航運

拜登劍指大企業！簽行政令鼓勵競爭 批評者：傷經濟

川普任命的社安局長拒絕辭職 拜登炒了他

相關新聞

疫情燒 調漲基本工資變數多

基本工資審議會今年規畫九月舉行，不過由於今年疫情爆發時間較晚、產業衝擊程度兩極化，明年基本工資調漲與否成了一大難題，勞動...

生活型態翻轉…無接觸支付 網購、外帶成新日常

「多久沒和家人上館子用餐？還記得上次掏錢付款的感覺嗎？」為了與病毒共存，過往飲食、消費與居家生活的習慣，在疫情下都被迫轉...

【白話財經】美國CPI續飆 台灣6月卻降 國內通膨危機真的解除了？

台灣消費者物價指數（CPI）在連續兩個月飆破二後，主計總處7日公布的6月CPI，意外跌破二，降到1.89%，主計總處官員並說，台灣CPI高峰已過。相對美國今年以來CPI年增率節節升高，5月飆到5%，通膨危機成為美國金融市場及民眾最大疑慮，台灣通膨壓力真的解除了嗎？

遠距工作 企業回不去了

疫情造成全面衝擊，從工作到生活，未來都得學著與病毒共存。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨說，臉書已宣示未來五至十年將有...

5月受僱人數、薪資 估雙降

主計總處明（12）日發布5月受僱員工人數、薪資調查結果。國內自5月中旬起爆發本土疫情，進入全國防疫三級警戒，防疫措施直接...

疫情衝擊 上班族貧窮感恐加劇

「微解封」讓民生經濟看似露出微微曙光。但人力銀行憂心表示，無薪假海嘯已來襲，上班族貧窮感加劇，以及物價上漲的通膨壓力，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。