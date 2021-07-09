國際最夯議題！央行：Fed將於何時端走雞尾酒盆？

中央銀行今（9）日於粉絲專頁上貼文指出，近期國際間最關注的焦點議題，就是「聯準會何時端走雞尾酒盆？」，此一說法，其實是用來比喻央行將撤走寬鬆措施的行動。

央行指出，近期美國通膨明顯升溫，對於到底是暫時性或長期現象的爭論日增。對此，Fed主席Jerome Powell（鮑爾）表示，最近數月美國通膨率顯著攀升，部分反映去年物價指數較低的基期因素，以及近期油價上漲傳遞至消費能源價格、供應鏈瓶頸及經濟重啟等因素所致；他強調，上述暫時性問題緩解後，通膨上行壓力可望趨緩，且1970年代通膨持續攀升之情況，極不可能重現。

雖然Fed認為近期物價上漲僅是暫時性現象，不過，多位經濟學家仍對此表示憂心。前美國財政部長Lawrence Summers（桑默斯）指出，Fed對通膨過於樂觀恐帶來風險；安聯集團首席經濟顧問Mohamed A. El-Erian（伊爾艾朗）也表示，Fed一再重申通膨是屬暫時，但人們對於Fed可能犯下政策錯誤的擔憂日增。

Summers預測，至今年底，美國通膨率可能將非常接近5%；他指出，他寧可見到Fed先發制人地遏止通膨疑慮，而非先發制人地壓抑其可能擔憂通膨的想法；現在Fed似乎將等到人們幾乎已酩酊大醉時，才想把雞尾酒盆端走。

央行解釋，「央行端走雞尾酒盆」的說法，其實是用來比喻央行將撤走寬鬆措施的行動。此一比喻，最早源自前Fed主席William McChesney Martin（馬丁）的經典名言；1955年10月19日，Martin在演講中指出：「Fed相當於監護人的地位，在派對正要嗨起來時，下令將雞尾酒盆撤走。」。Martin的任職期間長達19年（1951~1970年），與Alan Greenspan並列美國史上任期最長的Fed主席。

Martin將Fed在通膨失控前，即著手緊縮貨幣政策的工作，比喻為撤走雞尾酒盆。此一妙喻，後來被許多繼任的Fed主席與經濟政策制定者所引用。例如，前Fed主席Paul Volcker（伏克爾）於2013年3月在美國商業經濟協會（National Association for Business Economics, NABE）的年度政策論壇曾表示：「借用傳統的比喻，在某一時點，當局勢已改變，而派對正在進行時，你會在何時撤席？」「你可能會犯錯撤得太早，但在我看來，多數情形是你撤得太慢，因為拿走雞尾酒盆，或稀釋烈酒的人，從來都不受歡迎。」

此外，全球金融危機後，一般認為，央行應有貨幣穩定與金融穩定的雙職責。前BoE總裁Mervyn King（金恩）於2009年10月就指出，央行在貨幣政策方面的角色，是在狂歡派對即將展開時，拿走裝雞尾酒的酒盆；至於在金融穩定方面，央行可運用總體審慎政策工具（macro-prudential policy instruments），在大家跳舞跳得太嗨時，把音樂的音量調小。

2013年間，Fed擬縮減大規模資產購買計畫（Large-Scale Asset Purchases, LSAPs）所導致Fed資產負債表規模的大幅擴充，此一訊息釋出，美債殖利率攀升、新興市場資本外流，金融市場極度不安。儘管近期美國通膨走升，但Fed對於撤走大規模資產購買計畫仍相當謹慎，深怕貿然撤出，恐使2013年的縮減恐慌（taper tantrum）再現，引發金融市場劇烈震盪。

即將於明（10）日出刊的最新一期《經濟學人》則指出，如果財政政策可以分擔一下貨幣政策的負擔，尤其是大規模資產購買計畫所帶來貧富差距擴大的問題，則央行可能將更容易在狂歡派對開始前撤走雞尾酒盆。嗯～看來央行應該在何時端走雞尾酒盆，真是一門大學問啊！