度假型飯店看第3季不樂觀 五成來電取消住房

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，農委會林務局配合開放17處國家森林遊樂區，市場關注，度假型飯店住房率將回升，近日包括夏都（2722）、老爺知（5704）、遠雄來（2712）股價都一度大漲。不過，對此飯店業者多保守看待，在疫情干擾下，即便7月26日後順利降級，8月住房率可能也只回升到四到五成。

夏都表示，由於墾丁沙灘仍關閉，且水上活動也遭禁止，目前看來暑假住房率仍在低檔，雖然微解封之後，健身房、兒童遊樂等場域可恢復使用，但目前訂房並未出現回溫的情況。

遠雄來表示，之前大概來電有95%是取消住房，昨日指揮中心記者會結束後，則大概有50%取消、50%預約入住，取消的都是考量三級警戒延長，從7月13日到26日不少訂單都被取消，而預約住房的多以8月為主，目前看來微解封的效應主要會在8月份，8月住房率有機會挑戰5成。

指揮中心昨宣示力拚26日降級，8月是否會引爆國旅熱成各方關注焦點。不過，遠雄來認為，今年不容易出現和去年一樣的報復性旅遊熱潮，主要理由有三點，1、去年7月有國旅補助上路，今年沒有。2、今年疫情造成失業率增加，育樂支出容易被刪減，且民眾消費力恐下降。3、本土疫情大爆發後，民眾警戒心提高，出遊信心下滑。

老爺知表示，暑假向來是旺季，但今年考量疫情，即便7月26日後指揮中心宣布降級，集團也已決定「自主降低住房量少於二分之一」，換言之，住房率即便最高也不會超過4成。此外，也會啟動「接房空置24小時」、「設施限量與分流」等防疫措施，做最嚴謹的準備。