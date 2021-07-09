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台塑四寶創「史上最強上半年」 合力大賺1,326億元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

「台塑四寶」今天公布半年報，受惠歐美疫情解封帶動經濟復甦，加上2月美國德州冰風雪推升石化品價格狂飆，台塑集團四大公司今年上半年合力大賺1,326億元，比起去年同期虧損199.92億元「轉虧為盈」，更超越2018年景氣高峰時寫下的歷史紀錄1,299億元，創下「史上最強的上半年」。其中台塑（1301）、南亞（1303）上半年都已經賺進超過半個股本。

台塑四寶今天公布第2季獲利「兩好兩壞」。其中台塑上季獲利續創歷史新高；南亞也創上市以來次高，僅次於2016年第4季，當時因為有出售股票利益的業外挹注。台化（1326）第2季獲利比第1季略減3.6%；台塑化（6505）上季獲利也比前季滑落24%，主要因為第2季原油漲幅小於第1季，台塑化的存貨利益較第1季減少。

整體而言，台塑四寶第2季獲利亮眼，合計稅後純益692.34億元，比起去年同期淨損60.2億元「轉虧為盈」，也較第1季再增加9.2%，展現出「淡季不淡」的超強氣勢。

其中以台塑表現最搶眼，台塑董事長林健男說，隨著疫苗施打、疫情緩解，全球大宗原物料需求復甦，客戶購買意願增加；加上2月美國石化重鎮德州一帶發生冰風暴，當地石化產能中斷，推升全球石化品價格狂飆、利差擴大。

台塑第2季稅後純益202億元，較去年同期淨損6.31元成功轉盈，也比今年第1季再增加35.2%，續創單季獲利歷史新高，換算單季每股純益3.18元，賺一季就超過去年全年的獲利總和。累積上半年稅後純益351億元，換算每股純益已達5.31元。

南亞第2季表現同樣出色，單季稅後純益230.4億元，季增30.5%，更比去年同期爆炸成長87.1倍，單季每股純益2.9元。累積南亞上半年稅後大賺406.92億元，躍居四寶「獲利王」，換算每股純益已達5.13元。

南亞董事長吳嘉昭說明，南亞第2季包括電子材料及化工產品「雙箭頭」齊發，其中電子材料受惠電腦、網通、家電需求維持高檔；另外全球景氣復甦的腳步持續推進，推升包括BPA（丙二酚）、DOP（可塑劑）、1.4BG等南亞主力化工產品價格大漲。其他像是聚酯及塑膠產品，隨著市場需求增溫，營收也有成長。

台塑化 南亞

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