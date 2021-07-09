拜登擬出手壓運價 法人：美國線恐漲更大

外電報導傳出美國總統拜登想透過行政命令解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題，貨櫃股今（9）日齊挫，但法人認為，運價由缺貨來決定，如果在拜登政府的干預下造成美國缺貨更加嚴重，屆時美國線運價漲幅恐怕會更大；法人表示，貨櫃股短線漲幅高才是近日股價修正的主因，拜登出手管運價僅是部分影響。

外電報導指出，根據知情人士透露，因產業整併導致價格飆升至不合理程度，美國總統拜登將要求監管機構促進海運和鐵路業競爭，拜登政府將發布行政命令，目的在降低美國企業的運輸成本；消息傳出，對近期面臨修正壓力的貨櫃股也造成影響，長榮（2603）早盤跳空跌停開出，但第二盤就打開跌停，陽明（2609）、萬海（2615）也是開低，但盤中跌幅也是縮小。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，考慮企業成本，拜登想要透過行政命令來穩定報價，對貨櫃股來說，近日來的修正，主要是因為短線股價漲幅高，來自獲利回吐的壓力，造成股價下跌，拜登擬干涉運價的消息，雖也會影響部分市場買盤，但並不是最大的影響因素。

法人表示，美國沒有海運公司，雖然拜登可以發布行政命令來干涉價格，但是市場機制就是缺貨決定，如果其他地區運價上漲，且比運去美國更有利可圖的話，恐怕很多貨櫃航運公司可以不跑或少跑美國線，屆時因美國缺貨更嚴重，美國線運價恐怕漲幅會更大。

法人指出，以目前運價來說，貨櫃航運公司賺翻了，未來運價如果再往上漲，將進一步推升獲利的表現，航運股先洗盤，籌碼乾淨未來將更好上漲。

另外，群益投顧最新產業速報也表示，目前全球貨櫃海運前十大業者集中度逾80%， 主要以歐洲及亞洲航商為主， 美國在航運賣方市場主導權較薄弱， 這一波運價高漲主因是美國港口效率不佳及需求旺盛， 除非美國解決這兩方面的問題， 否則對於實際運價影響不大。

群益投顧認為， 貨櫃運價是全球貿易市場供需動態調整下的結果，目前市場閒置率已接近歷史新低，船舶釋出非常有限， 顯示航商並非透過船舶供給來影響運價走勢， 在塞港、需求增加等因素未緩解下， 若官方再出手調查，後續航商可能透過徵收附加費的方式替代基本運費的調漲來因應， 因此對航商獲利衝擊有限；群益投顧預估，在運力受限加上運輸需求旺季， 將支撐第3季運價維持高檔。