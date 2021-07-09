下周油價估衝破二年來新高點 緩漲機制將啟動？

油價漲不停！由於北半球夏季用油需求旺盛、OPEC+會議破局暫緩生產步調，依中油浮動油價機制，預估下周汽油每公升會再漲0.2~0.3元，屆時95無鉛汽油將觸及30元大關，柴油則預估每公升會再漲0.2元。

國內油價長達二個月都在漲價，預估下周油價仍將持續飆漲，不僅進入連九漲，還是近25個月來的新高點。

依照中油浮動油價公式，累算至7月8日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶74.28美元，較上周74.36美元上漲0.08美元，新台幣兌美元匯率27.965則較上周27.916元升值0.049元。

在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽柴油零售價每公升各調漲0.7元及1.6元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，預料中油將吸收汽柴油部分漲幅，汽柴油將僅微幅調漲。

下周油價實際調整金額將於11日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

經濟部表示，政府為避免國際油價大幅波動，連帶影響國內油價短期內大漲，已經設有油價的「緩漲機制」。若國際油價持續上漲，政府跟中油將會協助吸收漲幅。95無鉛汽油在30 ~ 32.4元時，中油會吸收25%漲幅、32.5 ~ 34.9元時，中油會吸收50%漲幅、35元以上時，政府會與中油共同吸收75%漲幅。讓油價趨勢平穩，避免短期波動衝擊。後續經濟部會密切關注國際原油價格趨勢，持續妥善因應，減輕對民生的相關衝擊。