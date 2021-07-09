拜登政府擬解決海運問題 法人：航商獲利衝擊有限

長榮（2603）今(9)日開盤股價跌停，受到消息面傳出傳美國拜登政府計劃發布行政命令，解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題。法人表示，倘若美國官方再度出手調查，則後續航商可能透過徵收附加費的方式替代基本運費調漲作為因應，對於航商獲利衝擊有限。

群益投顧表示，目前全球貨櫃海運前十大業者集中度逾 80%，然主要皆以歐洲及亞洲航商為主，美國於航運賣方市場主導權較為薄弱，此波運價高漲主因源自於美國港口效率不佳及需求旺盛，除非美國可以從這兩方面著手解決，否則對於實際運價影響不大。在塞港、需求增加等因素未見緩解之下，航商可能透過徵收附加費的方式替代基本運費的調漲作為因應。

拜登政府計劃發布行政命令，解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題，促進市場競爭，並幫助企業壓低貨物運輸成本。

群益投顧說，去年第4季中國水運局及美國 FMC 即曾經對於美洲線運價上漲進行調查，其中，中國水運局甚至要求美洲線凍漲，此舉導致美洲線基本運費漲勢放緩，並透過其他名目加徵附加費，且運價漲勢擴散至其他航線，隨後水運局亦於今年1月宣布解禁凍漲。

群益投顧表示，貨櫃運價為全球貿易市場供需動態調整下的結果，目前市場閒置率已來到接近歷史新低水準，船舶釋出非常有限，顯示航商並非透過船舶供給來影響運價走勢，在塞港、需求增加等因素未見緩解之下，倘若官方再度出手調查，則後續航商可能透過徵收附加費的方式替代基本運費的調漲作為因應,對於航商獲利衝擊有限。

群益投顧說，今年第2季以來，貨櫃海運相關事故頻傳，導致第3季貨櫃運價有望維持高檔不墜 :1.今年4月蘇伊士運河堵船事件雖已通航，然其所衍生出的班輪延誤導致市場可用運力受限；2.今年5月底，中國第三大港口深圳鹽田港因作業人員染疫而暫停收出口櫃、且港口作業速度減緩，導致主要航商船期遞延、其他港口業務量增加，儘管鹽田港已於近期恢復正常運作，但其所衍生出的船期延誤效應將於第3季持續發酵，加上其他東南亞國家疫情再度出現反覆，以及歐洲港口碼頭擁堵等事件恐同樣影響港口操作效率。

群益投顧表示，整體而言，市場船舶周轉率無法有效提升、第3季又進入傳統需求旺季之下，運價走勢有望維持高檔。