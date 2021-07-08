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微解封！築間餐飲集團旗下品牌88折迎客

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
築間餐飲集團旗下各品牌餐廳，7月13日至25日全面88折迎客。築間餐飲集團提供
築間餐飲集團旗下各品牌餐廳，7月13日至25日全面88折迎客。築間餐飲集團提供

落實中央疫情指揮中心微解封防疫標準，符合內用6大指引措施，築間餐飲集團宣布，旗下包括有之、本格、日暮裏、杉本等品牌，7月13日至25日全面88折迎客。

指揮中心今(8)日宣布，百貨、賣場、傳統市場、夜市餐飲可內用。經濟部表示，美食街等用餐區以總座位數二分之一為上限，內用須採梅花座，並改以個人式套餐、不共食，同時顧客不得自助取餐，需由工作人員服務，並鼓勵消費者改以數位支付，以降低染疫風險。

築間餐飲集團旗下各品牌餐廳，自指揮中心宣布餐廳內用6大指引後，隨即進行店內清消。店內禁止用餐近2個月的時間，店內服務人員特別針對用餐環境、桌椅，用酒精確實清潔擦拭。

餐具部分，則採用食用級清潔用品清洗餐具，讓顧客安心消費。除此之外，趁著正式開放內用前加強所有員工教育訓練，落實實聯制登錄、量體溫、人員造冊等相關措施。

針對餐廳內用微解封政策，築間餐飲集團旗下的有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題、日暮裏職人壽喜燒熟成肉專賣、杉本黑毛和牛一頭，自7月13日至25日全面88折優惠。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，這波疫情對於餐飲業的衝擊，可說是10年來最嚴峻的考驗，築間餐飲集團不受疫情影響仍按照既定計畫展店，持續於新北市、台中、彰化、雲林、嘉義、高雄等地陸續展店。

在無法預估疫情何時結束的情況下，築間也試著與疫情共處，不斷找出對應的經營模式。

林楷傑說，築間集團已開始跨產業異業聯名，增加品牌知名度與更多銷售模式，更不排除轉型為零售業，積極「走上雲端」發展電商，跳脫以往主攻內用的習慣及舒適圈。

而旗下所有品牌，未來也將延續集團多年以來的理念，給消費者「高規格食材」的承諾與堅持。積極擴展事業版圖的同時，內部也進行公司組織調整以符合上市櫃之要求，將目標瞄準資本市場邁進。

築間集團旗下各品牌餐廳，自指揮中心宣布內用6大指引後隨即進行店內清消。築間餐飲集團提供
築間集團旗下各品牌餐廳，自指揮中心宣布內用6大指引後隨即進行店內清消。築間餐飲集團提供

餐飲業 疫情 餐具

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