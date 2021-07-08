SAP宣布 黃陳宏出任大中華區總裁

SAP今（8）日宣布，任命黃陳宏博士為SAP全球執行副總裁、大中華區總裁。他將全面負責SAP大中華區業務，並領導包括預算制定、預測管理、人才發展、合作夥伴開發、銷售、行銷、營運、政府事務以及戰略客戶關係等工作。黃陳宏博士將於8月1日正式上任，常駐北京。

加入SAP之前，黃陳宏博士自2014 年起擔任戴爾科技集團大中華區董事長兼總裁。他大力倡導提升區域發展競爭力，並於戴爾任職期間，策劃多項重大戰略專案，包括產業自動化、生態系夥伴開發、產品和解決方案在地化、以及部署新的市場開發戰略等。

SAP執行董事會成員、SAP客戶成功部門負責人羅旭凱（Scott Russell） 表示，「我們在大中華區已經建立了深厚基礎，我相信在黃陳宏博士的帶領，SAP業務將更加發展壯大，持續為客戶、合作夥伴和員工創造更多機會。」

黃陳宏博士也提到，「毫無疑問，現在正是SAP 大中華區發展的巔峰時期，我期待與 SAP 團隊密切合作，在快速邁向雲端的未來進程中，助力客戶及合作夥伴取得成功。對於深入推動創新和在地化工作，我也感到特別振奮。」

在加入戴爾之前，黃陳宏博士也曾先後擔任施耐德電氣旗下美國電力轉換公司（APC）大中華區總裁、美國泰樂通訊公司（Tellabs）中國區總裁。此前，他在北電網路（Nortel）工作了17年，負責美國及中國業務營運。同時，黃陳宏博士是中國外商投資企業協會副會長和中國美國商會董事會成員。

黃陳宏博士擁有美國德州農工大學電子工程博士學位、復旦大學學士及碩士學位，曾發表多篇學術論文，同時也是13項專利的發明人或共同發明人。

原SAP大中華區總裁紀秉盟（Mark Gibbs）即將卸任，從2013 年開始，在他的帶領下，大中華區成為 SAP獨立區域市場，並成為SAP成長最快的區域之一。紀秉盟將繼續以顧問身份，協助SAP領導層和黃陳宏博士順利交接，直至2021年9月底。

SAP始終把大中華區視為全球重要市場，SAP執行董事會將持續推進大中華區戰略資源投入和發展計畫。