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存股族最愛！合庫金戰勝疫情 獲利創歷史新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

今年上半年受本土疫情爆發影響，雖國內經濟活動趨緩，而合庫金控（5880）甫出爐的2021年上半年自結數顯示，合併稅後純益達102.03億元，較去年同期大幅成長26.67%；每股稅後純益（EPS）來到0.73元，淨值報酬率（ROE）為8.40%，資產報酬率（ROA）為0.48%，單月及累積獲利皆創該金控成立以來新高紀錄。

在合庫金控董事長雷仲達帶領下，旗下七家子公司紮根經營實力，穩健向前，交出亮麗成績單，其中核心子公司合庫銀行今年上半年度合併稅後純益達86.34億元，較去年同期增加16.51億元，成長率23.64%，主要來自於利息淨收益增加以及資產品質有效提升，致呆帳費用減少所致。第2獲利引擎合庫人壽110年上半年度稅後淨利達9.16億元，較去年同期增加3.23億元，成長率54.4%，此外，合庫證券及合庫資產管理公司皆較去年同期成長三成以上，展現發動多元獲利引擎之絕佳效能。

展望下半年，隨著疫情趨緩各國陸續解封，市場普遍看好全球經濟復甦力道，子公司合庫銀行具有24個海外據點，全球布局完整，且美國第4家分行-休士頓分行、越南河靜分行可望加入營運行列，有助推升海外獲利貢獻。再者，預計於年底前成立之「私人銀行部」，將提供高資產客戶更多元化金融商品諮詢銷售服務，搭配集團其他子公司共同行銷之優勢，為合庫金控再添獲利動能。

雷仲達表示，集團獲利表現來自於打造永續金融的架構下，「金融永續發展、善盡企業社會責任」不能僅僅是一句口號，合庫金控創公股銀行之先，於「永續經營委員會」下新設「永續辦公室」，專責規劃全集團永續經營之政策方向，另一方面，更積極配合政府紓困4.0政策，發揮金融穩定力量善用政府各部會、央行轉融通及合庫自辦之各項紓困貸款專案，攜手協助客戶度過難關，以為社會創造永續價值。

合庫金 疫情

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