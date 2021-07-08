數位加大貧富差距 各國要注意通膨

後疫情時代要開始關注數位落差與愈來愈嚴重的通膨！8日的北威論壇上，北威國際集團董事總經理劉憶如表示，疫情加速數位化的趨勢，無論是企業與國家都要注意，否則數位落差會讓貧富差距更嚴重；政大經濟系特聘教授林祖嘉則提醒，台灣要注意國際通膨的危機，他建議央行微升值，抑制進口原物料價格。

需掌握數位趨勢

劉憶如指出，疫情下人與人之間互動減少，造就數位時代的來臨，FB已經宣布在疫情趨緩後，可自由選擇是否要遠距辦公，人們在食衣住行育樂各方面的數位化趨勢也逐漸上升，但其中的數位落差也會造成不平等，跟不上的國家或企業勢必會落後。

「AI大幅提升生產力及整體財富，但同時也會讓貧富差距更嚴重！」劉憶如也說，MIT勞動經濟學教授提到所謂「槓鈴型經濟」的概念，是在極端不平等的狀態形成的。她提到，科技讓擁有金錢與專業的人獲得優勢，可以以最低的成本獲得最高利益，沒有跟上數位時代的人將嚴重落後，差距愈來愈大。

通膨影響內需

林祖嘉則分析，由於各國都實施大規模QE政策，新建國家經濟雖然逐漸好轉，不過因此的成長速度也拉動物價上漲，台灣對於通膨也非常敏感，今年的大撒幣政策也讓快速累積的國債很難再減少，他認為長期性的通膨很難避免，台灣雖然今年可望成長5.5%，但主要是出口，內需需要好好紓困。

他很擔心台灣進入K型經濟，也就是出口大幅成長、進口大幅衰退，加上美國的大規模基建計畫下，美國的國債已經佔GDP超過129%，因此政府支出創造的經濟，在時間拉長下不一定對美國有利。而台灣今年國內消費比去年還要差，失業率上升、無薪假也創新高下，政府紓困也要精準。

可放手升值匯率

他建議央行或許可以考慮放手讓匯率稍微升值，不讓出口業有太大影響下，讓進口的國際原物料價格下降，減緩民生負擔。台大經濟系名譽教授林建甫也擔心未來的貧富差距與世代不公的狀況加劇。

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