疫情在家 線上開戶、投資消費一手抓

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疫情在家不出門，意外帶動宅經濟翻紅，中信銀看準民眾需求，推出「Ｍy Way數位存款帳戶」銀行24小時不打烊、民眾免跑分行全線上開立之數位帳戶，不僅能夠滿足客戶存提款、線上繳費及理財投資等服務需求，更提高消費回饋，透過「三10而利」專案，讓民眾首月就可獲得超過600元的回饋金，堪稱業界綜合回饋最優的專案。

在WFH蔚為風潮的今日，讓民眾不出門就能完成工作、會議以及各項食衣住行育樂需求的服務也愈來愈成熟，中信銀不僅提供臺外幣數位開戶服務，更於2020年3月推出「好證點數位證券帳戶」，是市場上首家、且唯一可提供所有往來券商之投資人，於線上申辦證券劃撥存款帳戶，更是業界合作券商家數最多的銀行，更深獲客戶信賴。

防疫期間，中信銀推出的「My Way數位存款帳戶」可全線上開立台幣及外幣存款帳戶，讓民眾免跑分行就能輕鬆搞定；中信銀「好證點」也提供一站式線上開戶完整配套服務，在家即可完成線上開戶並綁定券商款券劃撥帳戶。另外，投資人也可透過往來券商官網導引至中信銀線上開戶、或直接於中信銀官網線上「好證點」開戶，以及網頁搜尋引擎輸入「好證點」等三種方式完成。至於開戶驗證，不論是中信銀存戶，中信銀卡戶、他行存戶(限已開放驗證之銀行帳戶)或持自然人憑證均可線上開立My Way數位存款帳戶及證券款劃撥存款帳戶，約5~15分鐘即可完成申請，民眾不用再臨櫃辦理，方便快速。

全線上開立 My Way台外幣數位存款帳戶。 圖／中國信託 提供

一站式線上開立「好證點」證券交割帳戶。 圖／中國信託 提供

此外，中信銀祭出高回饋的「三10而利」數位帳戶綜合方案，類似於「解任務」享回饋的方式，針對繳費、存錢、花費都給予最高10%的優惠。官方表示，7月包括燃料費、水電費等支出，數位帳戶新戶繳費3000元、最高可獲300元回饋。

存錢則提供7天期年息最高10%的美元定存優惠，雖然限存美元1000元整，但開立My Way外幣數位存款帳戶之後的90天內，另享10 次線上換匯匯率減碼優惠，等於可以先換便宜的美元、再存高利的定存，將每一分錢放到最大；消費更是針對叫外送、線上追劇、遊戲等數位平台每個月提供現金回饋，最高每月回饋300元，讓民眾存錢、消費均有回饋，新開戶首月最高即可獲得超過600元的紅利，堪稱業界條件最優方案。