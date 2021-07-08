聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐美解封潮投資怎麼選？ 專家點出三方向
疫情後的投資方向要如何選擇？台新投顧總經理李鎮宇點出，美國疫情解封之後，會帶動國內市場的消費動能，內需產業將會遞出良好成績，同時因美國政策性計畫，像是近期推動的基礎建設、綠能產業、網路建設，都會是未來三年投資方向重要選擇。
北威國際今（8）日舉行線上論壇，其中李鎮宇針對「拜登新政與減碳下的投資機會」說明未來三年的投資機會，對於投資選擇他直言，「在雞蛋與高牆之間，我永遠選擇美國那邊」，也就是說美國做什麼方向的投資，就會是投資人可以參考選項。
由於美國持續聚焦傳統基礎建設升級，李鎮宇表示，美國推動基礎建設像是交通基建的規模成長，讓鋼材、鋁材需求上升，金屬原物料跟著成長，也就是說需求帶動物價，金屬原物料等也將會成為未來投資方向。
而能源轉型、製造業發展也都是關鍵，李鎮宇指出，以高碳排產業轉型來說，電力公用事業、交通運輸佔碳排放約60％，因此在推動轉型過程不應該只會單純的推展電動車產業，而是包含著周邊產業，像是規範電力事業碳排等，也可以發現美國在充電站增建空間是有大增的現象，因為唯有在整體的轉型，才能讓美國碳排有改善空間，而這些都會是一項投資商機。
隨著美國各州逐步解封，李鎮宇說，未來可望帶動美國消費市場的動能，觀光、運輸、旅遊、餐飲等都將會有良好的獲利成績，想要投資也可以依照美國內需而定。
另外李鎮宇強調，由於美國開始效法中國介入產業政策，像是推動美國製造晶片法、無盡邊疆法，來推動投資國內半導體、科技產業研發製造等，並強調「購買美國貨，美國供應鏈重心由全球回本土」，這也會對未來美國投資有很大的影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言