歐美解封潮投資怎麼選？ 專家點出三方向

疫情後的投資方向要如何選擇？台新投顧總經理李鎮宇點出，美國疫情解封之後，會帶動國內市場的消費動能，內需產業將會遞出良好成績，同時因美國政策性計畫，像是近期推動的基礎建設、綠能產業、網路建設，都會是未來三年投資方向重要選擇。

北威國際今（8）日舉行線上論壇，其中李鎮宇針對「拜登新政與減碳下的投資機會」說明未來三年的投資機會，對於投資選擇他直言，「在雞蛋與高牆之間，我永遠選擇美國那邊」，也就是說美國做什麼方向的投資，就會是投資人可以參考選項。

由於美國持續聚焦傳統基礎建設升級，李鎮宇表示，美國推動基礎建設像是交通基建的規模成長，讓鋼材、鋁材需求上升，金屬原物料跟著成長，也就是說需求帶動物價，金屬原物料等也將會成為未來投資方向。

而能源轉型、製造業發展也都是關鍵，李鎮宇指出，以高碳排產業轉型來說，電力公用事業、交通運輸佔碳排放約60％，因此在推動轉型過程不應該只會單純的推展電動車產業，而是包含著周邊產業，像是規範電力事業碳排等，也可以發現美國在充電站增建空間是有大增的現象，因為唯有在整體的轉型，才能讓美國碳排有改善空間，而這些都會是一項投資商機。

隨著美國各州逐步解封，李鎮宇說，未來可望帶動美國消費市場的動能，觀光、運輸、旅遊、餐飲等都將會有良好的獲利成績，想要投資也可以依照美國內需而定。

另外李鎮宇強調，由於美國開始效法中國介入產業政策，像是推動美國製造晶片法、無盡邊疆法，來推動投資國內半導體、科技產業研發製造等，並強調「購買美國貨，美國供應鏈重心由全球回本土」，這也會對未來美國投資有很大的影響力。