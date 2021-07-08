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飛捷6月營收月增2% Q3起供貨逐漸好轉

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

POS廠飛捷（6206）今（8）日公布今年6月營收，月增2%，6月、第2季營收雙雙寫出雙成長，不過上半年受到零組件缺貨影響，仍較去年衰退5%，展望下半年，飛捷預期，公司將自第2季度取得料件僅能滿足5成訂單需求，預期到7月可望提升至七成，隨著供貨的改善，以及訂單需求持續強勁下，預期第3季營運將優於上季。

飛捷公布今年6月營收3.88億元，月增2%、年增17%；第2季營收11.74億元，季增28.3%、年增23%；今年上半年自結合併營收累計達20.89億元，年減5%。

面對零組件缺貨問題，飛捷透過變更設計、增加替代料選擇彈性，盡力降低缺料影響、滿足客戶需求，效益將逐步顯現，飛捷將自第2季度取得料件僅能滿足5成訂單需求，預期到7月可望提升至七成，營運也可望迎來轉機。

飛捷表示，從需求面來看，歐洲、美國及亞太地區訂單均佳，主要是因當地新冠疫情狀況相對穩定，帶動經濟活動復甦，因此讓市場需求轉強。

飛捷董事長林大成指出，從訂單來看需求良好，加上第3季零組件供料將轉佳，預期本季營運將優於第2季，第4季現在看來訂單需求也不弱，但仍要觀察零組件供貨情況，整體來看，今年營運仍將勝過去年。

飛捷 營收 運將

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