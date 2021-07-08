國發會：5月景氣續亮熱絡紅燈

國發會今天公布5月景氣燈號，持續亮出代表熱絡的紅燈，綜合判斷分數和4月一樣都是41分。但國發會指出，因為肺炎疫情發展，及主要國家貿易紛爭的不確定性仍存，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。

國發會指出，整體經濟表現續呈強勁，除因去年同期受疫情影響，基期較低外，主因全球經濟穩健成長，終端需求持續回溫，帶動科技應用需求續強，以及傳產貨品需求上升，5月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。此外，同時指標持續上升，但領先指標續呈走緩，顯示當前國內景氣仍處穩健成長，惟須關注後續發展。

展望未來，近期國內爆發武漢肺炎疫情，影響內需相關產業，為減緩衝擊，行政院已於6月4日推出「紓困4.0方案」，並參考各界意見，於6月24日進一步提出「紓困4.0精進方案」，以擴大協助受疫情影響的產業及國人。由於國內生產製造未受疫情影響，且隨主要經濟體逐漸復甦，我國出口動能可望續強；投資方面，國內外半導體供應鏈擴大在台投資，台商持續回流，均有助提升國內投資動能。