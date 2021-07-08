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不畏疫情衝擊！5月景氣燈號續亮「紅燈」

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會今（27）日發布今年5月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與上月持平，創下1987年5月以來、近34年新高紀錄，燈號連續第四個月亮出代表景氣熱絡「紅燈」。

國發會指出，5月同時指標持續上升，但領先指標續呈走緩，顯示當前國內景氣仍處穩健成長，惟須關注後續發展。

國發會表示，整體經濟表現續呈強勁，除因去年同期受疫情影響，基期較低外，主因全球經濟穩健成長，終端需求持續回溫，帶動科技應用需求續強，以及傳產貨品需求上升，5月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

展望未來，國發會表示，近期國內爆發武漢肺炎疫情，影響內需相關產業，為減緩衝擊，行政院已於6月4日推出「紓困4.0方案」，並參考各界意見，於6月24日進一步提出「紓困4.0精進方案」，以擴大協助受疫情影響的產業及國人。由於國內生產製造未受疫情影響，且隨主要經濟體逐漸復甦，我國出口動能可望續強；投資方面，國內外半導體供應鏈擴大在台投資，台商持續回流，均有助提升國內投資動能。惟肺炎疫情發展，及主要國家貿易紛爭之不確定性仍存，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。

疫情 國發會

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