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環保署：PM2.5三年改善兩成 減量效果明顯

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

環保署表示，基準年為2019年的空氣汙染物排放清冊(TEDS11.0) 今(110)年7月1日已公布於環保署清冊網站（網址為https://teds.epa.gov.tw/），供各界下載，空氣汙染物排放量相較於105年基準年（TEDS10.1）減量效果明顯。

其中，細懸浮微粒(PM2.5)減量約26%、硫氧化物(SOx)減量約40%、氮氧化物(NOx)減量約22%、非甲烷碳氫化合物(NMHC)減量約10%。

環保署表示，對照2016年監測結果PM2.5年平均濃度為20微克/立方公尺、2019年降為16.2為微克/立方公尺，改善近兩成，顯示近年來環保署所執行的空氣汙染行動方案已有相當成效。

環保署自1992年起建立全國性空氣污染物排放資料庫，參考美國等先進國家三年一循環之作法，亦以每三年更新一次排放量資料庫方式辦理（三年間隔為一個基準年），本次排放清冊自108年度第4季開始籌備，範疇涵蓋全國各地區（台灣本島、澎湖及金馬），以及各污染源行業別排放量之推估調查，歷經1年9個月時間，由中央與各地方政府攜手合作完成，較過去版本建置時程縮短1年以上。

空氣污染排放清冊資料庫的建置，除支援政策擬定防制策略、核實減量結果，亦提供大型污染源模擬增量所需資料。環保署將持續滾動式更新各項排放量，同時強化執行109-112年空氣污染防制方案，攜手地方政府推動固定源、逸散源、移動源及綜合策略等4大面向27項管制措施，以全國PM2.5年平均濃度符合空氣品質標準15微克/立方公尺為目標。

PM2.5 空氣汙染

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