7月繼續暫停夏月電價？ 經濟部有三大考量

對於各界建議7月繼續不實施夏月電價，經濟部次長林全能今（8）日說明，此是將由該措施的抑低夏季尖峰用電效果、不實施的電費成本負擔以及後續疫情發展狀況，從這三面向進行評估，一旦完成評估，將盡速對外報告。

鑑於新冠肺炎本土疫情嚴峻，疫情三級警戒的延長導致民眾與學童在家上班、上課，也因此增加不少電費開銷，朝野各界均建議經濟部與台電，能繼續於7月暫停實施夏月電價。

對此，林全能在行政院院會後記者會上說明，經濟部正對此在審慎評估，該評估作業，會從三面向處理，第一，夏月電價是一個能抑低夏季用電尖峰的重要措施，會會評估該措施的實施，對於抑低夏季尖峰用電的情況。

林全能表示，第二，實施夏月電價措施，事實上是由台電自行吸收相關電費減收，台電要評估若7月不實施夏月電價的話，有關的電費負擔及電費減少成本會是多少；第三，就是要評估後續疫情的發展狀況。

林全能強調，經濟部目前正從這三面向在評估，一旦評估完成，會盡速對外報告。