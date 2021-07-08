根留台灣、中小企業方案貸款額度 共加碼1,500億元

行政院長蘇貞昌今（8）日於院會拍板決定，「投資台灣三大方案」中的「根留台灣」方案貸款額度再加碼500億元額度，而「中小企業」貸款額度則是加碼1,000億元，合計達1,500億元，兩大方案相關經費由國發基金補助，但補助期限調整為三年。

蘇揆今日於院會聽取經濟部報告「根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案修正案」。經濟部指出，由於國內投資踴躍，「根留台灣」與「中小企業」兩大方案貸款額度於今年3月皆已用罄。

經濟部指出，根據財政部最新公布數據顯示，歐美國家陸續解封，帶動終端需求增長之下，台灣今年第2季出口1,089.7億美元，首次衝破千億美元，年增37.4%，外銷市場強勢回歸。

經濟部指出，其次，考量到自本土疫情爆發以來，內需市場急凍，預估國內投資將是刺激下半年經濟成長重要能動力，行政院今日拍板加碼貸款額度，「投資台灣三大方案」續辦至年底。

經濟部指出，依據行政院資料，「根留台灣」方案貸款額度再加碼500億元額度，合計額度達1,300億元，而「中小企業」方案將加倍原有額度，新增額度1,000億元，合計額度達2,000億元，相關經費由國發基金支應辦理。

經濟部指出，兩大方案補助期限皆由原本五年改為三年，此外，「根留台灣」方案的支付銀行委辦手續費，維持方案規劃，採階梯式補助20億元以內0.5％、20億元至100億元0.3％及逾100億元0.1％。而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分則是由原有1.5％下修至0.7％，其餘規則維持不變。