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無薪假雙創新高紀錄！ 家數達1883家 住宿餐飲9331人

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布本期實施無薪假的事業單位1883家、2萬1133人，比上期增加578家、7507人，實施家數創下民國98年統計以來紀錄。本報資料照片
勞動部今公布本期實施無薪假的事業單位1883家、2萬1133人，比上期增加578家、7507人，實施家數創下民國98年統計以來紀錄。本報資料照片

無薪假浪潮來襲！勞動部今天公布最新減班休息(俗稱無薪假)數據，本期實施無薪假的事業單位計1883家、2萬1133人，比上期增加578家、7507人，實施家數創下民國98年統計以來紀錄。勞動部官員說，不同於金融海嘯、去年疫情爆發時以公司規模大的製造業備受衝擊，今年則以微型、小型的住宿餐飲業店家為主，無薪假的結構、態樣截然不同。

據勞動部統計，本周實施無薪假人數最多的行業為住宿及餐飲業9331人、其次為批發及零售業3716人、運輸及倉儲業1945人。其中，住宿餐飲人數在短短一周新增5157人，增幅約5成5，人數更破了去年疫情爆發以來最高紀錄；家數部分，仍以住宿餐飲492家最多，其次是批發零售業481家、支援服務業260家。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，本期實施家數1883家，創民國98年開始統計以來新高。金融海嘯、去年新冠肺炎疫情都以外銷導向的製造業為主，製造業1家公司通常規模大，實施人數多，像去年減班休息高峰落在6月底，人數多達3萬，家數僅1140家，今年則以員工數少的住宿餐飲店家為主，人數2萬多，家數已經來到1883家，反觀恢復外銷訂單的製造業，本期人數不升反降。

黃維琛說，三級警戒數度延長，讓原本抱持觀望態度的店家不得不開始減班休息，因此實施人數在6月中旬後慢慢顯現出來，呼籲實施減班休息的雇主，可向勞動部申請「充電再出發」、「安心就業」計畫，勞雇雙方一起度過疫情難關。

無薪假

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