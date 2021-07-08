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無薪假暴衝至1883家、2.1萬人 住宿餐飲業一周倍增

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
疫情讓無薪假風暴再起。圖為台北市信義區歇業的餐廳。 中央社
疫情讓無薪假風暴再起。圖為台北市信義區歇業的餐廳。 中央社

全國防疫升級至第三級，衝擊民間消費，減班休息（俗稱無薪假）急速升溫。勞動部今（8）日發布最新統計指出，目前實施無薪假1,883家、21,133人，一周之內大增578家，人數增加7,507人；其中以住宿餐飲業倍增5,157人為最多。

勞動部指出，本期多數事業單位之實施無薪假人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」。

住宿餐飲業是這波無薪假的重災區。勞動部官員表示，防疫禁內用，餐飲業雖轉型外賣力求生存，但營業額仍巨幅滑落，觀光景點住宿餐飲皆受衝擊，連帶伴手禮、商圈、紀念品店、批發零售業跟著受影響。

勞動部統計顯示，目前實施無薪假的住宿餐飲業家數攀升至492家、9,331人，一周之內暴增225家、5,157人，家數和人數幾乎在一周內呈倍增。

批發零售業目前有481家、3,716人實施無薪假，較上周大增160家、1,629人。

支援服務業（含旅行社），目前實施無薪假攀升至260家、1,480人，較上周增76家、354人；運輸及倉儲業則有1,945人實施無薪假，亦較上周增加728人。

官員並指出，這期包含藝術、娛樂及休閒服務業實施無薪假人數亦增至60家、771人，主要含遊樂場、休閒娛樂場所等，也都是受疫情衝擊而實施無薪假。

無薪假

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