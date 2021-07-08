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用電量上飆3,820萬瓩 7月是否實施夏月電價受關注

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
全台炎熱，整體氣溫偏高，連帶用電量預估再創新高。記者余承翰／攝影
全台炎熱，整體氣溫偏高，連帶用電量預估再創新高。記者余承翰／攝影

全台炎熱，整體氣溫偏高，連帶用電量預估再創新高。今（8）日預估最高用電量3,820萬瓩，是近期預估用電新高，最大供電能力4217.8萬瓩，亮出供電穩定的綠燈。至於今天的尖峰備轉容量率預估是10.41%，而預估尖峰備轉容量397.8萬瓩。

氣象局預估，今天至周六各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；北部24至36度，中部24至36度，南部25至36度，東部24至35度。

此外，由於目前仍有不少人居家上班，因開冷氣、電腦，家庭用電量仍高，外界盼7月可比照6月，住宅用戶不實施夏月電價

對此，經濟部表示，夏月電價不是漲價，而是平均電價的一部份，夏月略高、非夏月較低，主要是以差別電價引導國人與產業在夏天尖峰用電時能夠節能省電。

根據台電公司估算，夏月電價總體可以減少尖峰用電達80萬瓩，近乎一到兩台大型機組的發電量，節能效果可觀。

經濟部會責成台電，依照行政院指示，持續就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務成本，以及7月疫情後續的發展等三個方向，進行整體評估分析。

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