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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

防疫居家自煮少外食 竟推升蛋價、肉價上漲

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

我國6月消費者物價指數（CPI）年增率守住2%警戒線，不過行政院關切的17項民生重要物資6月平均漲2.57%，創下近2年半最高漲幅，主因是雞蛋、豬肉及雞肉因飼料成本上漲，及民眾居家防疫烹煮需求增加所致。

疫情期間，很多民眾自煮烹飪，買菜時也發現，不僅受天候影響的菜價變貴，連肉品也很貴。

主計總處簡任視察曹志弘指出，在行政院關切民生重要物資中，6月雞蛋較去年同期漲14.46%，漲幅創26個月來最高；豬肉漲4.54%，漲幅創43個月來最高；雞肉則年增2.4%，亦創下近3個月最高漲幅。

曹志弘指出，7月上旬雞蛋、豬肉、雞肉價格已有些微回跌。以雞蛋為例，6月產地價格每台斤一度來到28.5元，7月初已回跌至25.5元。

他指出，在364個查價項目中，和去年同期相較，有249項上漲，若進一步觀察6月上漲幅度超過3%有87項，合計權重數為15.9%，權重較上月高，主要就是豬肉及牛肉上漲，兩者合計影響權重數達1.24個百分點。

曹志弘分析，6月雞蛋、豬肉、雞肉及牛肉上漲，其飼料主要是黃豆及雜糧，因為飼料成本上漲，加上民眾居家防疫烹煮需求增加所致。

因為防疫期間餐廳禁內用，餐廳亦提供外帶優惠價，6月外食亦較5月下跌0.36%，但較去年同期成長0.37%。

雞蛋

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