風電帶動綠電投資 為台減碳2,800萬公噸

安永聯合會計師事務所今（7）日發布《綠色復甦機會》報告，分析亞洲市場綠色產業發展，其中台灣共有14個籌劃中且已確定的專案，估計總投資額為420億美元，共可創造10.5萬個就業機會，估計減少2,800萬公噸的二氧化碳排放量。

安永氣候變遷與永續發展服務負責人曾于哲表示，本次調查對象包括再生能源、電動車、儲能系統、能源效率、電網基礎設施等項目，而台灣市場的部分，再生能源產業的發展最突出，從公開資料統計，目前已確定的14個專案當中，裝置容量規模約為8GW（億瓦），其中有12個為離岸風電專案，另外二個專案分別來自太陽光電、輸配電產業。

曾于哲表示，本篇報告共針對台灣、日本、南韓、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南共八個特定市場分析，雖然台灣市場可見的專案數量較少，但是總投資額420億美元，在八個市場中排名第三，與離岸風電投資額較高的特性有關。

曾于哲表示，台灣離岸風電的潛力龐大，躉購費率機制讓開發商看見商機，可以更加妥善地進行專案經濟規劃，然而後續仍面臨土地取得、公眾接受程度和環境問題等挑戰，影響到台灣能否加速能源轉型的因素。

曾于哲指出，新冠疫情後的政策方向，有利於開發商規劃投資，譬如政府為達成再生能源目標，而許可漁電共生專案，讓這些發電廠可與既有水產養殖設施並置，這類專案將可提高土地生產力，目前農委會已宣布水域型太陽能發電場的推動計畫，並列出約7,000公頃潛在場所。

根據報告，在亞洲八大市場當中，共有811項綠能專案，總投資額達3,160億美元，其中高達3,060億美元，都是投資在再生能源產業，且以離岸風電和太陽光電為主，這些專案可創造多達87萬個工作機會，列入本次分析的專案，預期資金都能在未來二、三年間到位。

安永分析，東南亞國家主要投資項目為太陽能，舉例而言，菲律賓太陽能裝置容量，已經超過其2030年的國家目標，而籌劃中陸域風電的容量，更是達到目標所需的三倍

而東北亞則以投資離岸風電產業為主，報告指出，日本、南韓和台灣正規劃中的規模，可能大幅超過國家的離岸風電目標，代表市場對離岸風電產業興趣濃厚；但可能基於土地取得不易，太陽能專案對開發商和利害關係人而言，吸引力不及離岸風電。