6月CPI年增率低於2%警戒線 主計總處點名是這些原因

主計總處今（7）日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率為1.89%，主因是去年低基期效應遞減、以及夏月電價凍漲奏效，守住2%警戒線。主計總處預期，國際油價漲勢雖仍強勁，中油將啟動油價平穩機制，7月CPI漲幅有望不致擴大。

主計總處簡任視察曹志弘指出，6月夏季電價未實施，抑制CPI約0.2個百分點。換言之，若實施夏季電價，6月CPI年增率將突破2%警戒線。

曹志弘並指出，6月躉售物價指數（WPI）年增10.74%，漲勢已較上月趨緩，儘管隨著疫苗施打，全球經濟解封，全球需求升溫，並且進入北半球用油旺季，推升國際油價漲勢，但去年低基期效應將逐漸遞減、以及其他國際原物料價格漲勢不致過大情況下，7月WPI年增率有望持續呈收歛，7月CPI漲幅不致擴大，今年CPI高峰將落在5月。

他並指出，國際原物料價格仍在高檔，加深廠商成本壓力，目前廠商都是以減少優惠方式因應，後續是否反映在售價上，仍須密切關注。

我國CPI年增率自今年4月起突破2%警戒線，4月CPI年增率為2.1%，5月飆升至2.48%，6月CPI年增1.89%，較5月明顯縮小0.59百分點；扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率為1.36%，今年上半年CPI平均年增率則為1.47%。曹志弘強調，國內沒有通膨問題。

主計總處指出，6月機票價格上漲32.52%，加以油料費續受上年低基數影響，漲27.78%，衣著類亦上漲2.37%；娛樂服務費用受上年因疫情降價促銷，上漲1.58%；住宅維修費及房租分別上漲3.28%及0.97%，惟住宅用戶暫緩實施夏月電價，電費下跌18.35%，部分抵銷6月CPI的漲幅。

主計總處指出，中南部6月豪大雨，受天候影響，蔬菜及水果價格分別上漲8.78%及6.58%，加以蛋類及肉類價格各漲11.49%及3.65%，推升食物類漲2.18%。