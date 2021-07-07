六月物價指數年增1.89% 終結連二個月破二

主計總處今天公布六月消費者物價指數（CPI），在低基期因素逐漸遞減，以及六月夏季電價漲效應，六月CPI跌破二，降到1.89%，結束連兩個月破二走勢。主計總處表示，低基期因素在第二季達到高峰，因此除非國際原物料及油價大漲，否則接下來CPI超過二的可能性不高。

民眾可能還是覺得六月以來買菜特別貴，原來受到今年五、六月乾旱及大雨天候因素，六月蔬菜類較五月大漲二成，較去年同期上漲8.78%；另因飼養成本提升，及疫情在家開伙採買，雞蛋、豬肉及雞肉價格都大漲，年增率分別漲14.46%、4.54%及2.4%，分別創下26個月、43個月及近3個月最大漲幅。

中央大學台灣經濟中心主任吳大任表示，CPI計算是以家庭食衣住行生活支出為基礎，由於內需商家受三級警戒生意受影響，商家不敢反映成本，也壓抑物價，以致CPI增幅沒有太高。但隨著疫苗施打率提高，國內大幅解封後，就會有報復性消費，到時CPI壓力就會變大，他不認為CPI高峰已過。

此外，物價被疫情壓抑，廠商生意不好會影響就業，五月失業率已經高達4.11%，若以失業率加上物價指數的痛苦指數來看，已經達到6，國人的痛苦指數還是在高點。

主計總處公布 6月CPI月增0.22%，較去年同期漲1.89％。七大類指數中，以交通及通訊類漲幅7.62%最多，主要仍是去年低基期因素下，機票價格上漲 32.52％，加以油料費續上漲 27.78％，但通訊設備價格下跌8.90％，抵銷部分漲幅。

不過，受到天候因素影響，食物類年漲2.18％，蔬菜及水果價格分別上漲8.78％及6.58％，蛋類及肉類價格各漲11.49％及3.65％，都讓民眾荷包大失血。衣著類則年漲2.37％，主因是服飾類優惠較上年減少，成衣價格上漲3.73％。

主計總處簡任視察曹弘志表示，六月CPI仍受到油料費低基數影響，但效應已遞減，且政府暫緩實施夏月電價，因此居住類雖漲0.12％，但其中電費下跌18.35％，對整體CPI抵銷漲幅約0.2個百分點。至於蛋類價格，因為飼養成變高，且超過銷售狀況佳，六月產地價格大漲，但最近已回跌。若扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI，年漲1.36％。

6月躉售物價總指數(WPI)較去年同月漲10.74％，其中國產內銷物價指數上漲13.99％，主因石油及煤製品、基本金屬，以及化學材料及其製品與藥品等價格上漲。進口物價指數以新台幣計價，也較去年同月上漲12.59％。

簡弘志表示，國際原物料價格雖持續高檔，廠商成本壓力大，目前都以減少優惠促銷因應，後續應觀察廠商是否會反映成本，調整價格。