6月出口366.5億美元創史上次高 大增35.1％

隨歐美國家陸續解封帶動終端需求擴增，推升全球成長步調及國際原物料行情，加以新興科技應用與遠距商機持續推展，且去年同月受疫情衝擊比較基期偏低，財政部公佈，我國6月出口成長35.1%至366.5億美元的歷年單月次高；進口在出口引申需求帶動下，規模值315.1億美元也為單月次高，年增42.3%。累計今年1至6月，出、進口值皆為同期最高，分別年增31.0%、28.6%。

展望未來，財政部表示，全球新冠病毒變異株日益擴散，增添各國疫情控制難度，美中貿易與科技對峙等不確定因素仍舊存在，惟今年國際經濟基本面穩健向上，疫情加速企業與家庭朝向數位化發展，國內半導體業的進階產能及製程優勢，以及即將進入傳統營運旺季，皆有利維繫我國下半年外銷動能，出口可望續呈擴張之勢。

財政部表示，6月主要出口貨品均呈現雙位數增幅，以礦產品受低基期作用成長 87.4%，增幅最大，其次為塑橡膠及其製品年增65.4%，主要受國際原油價格持續攀升與市場需求增溫影響；電子零組件受積體電路、 被動元件、二極體等買氣強勁的支撐，出口值達145.1億美元的新高水準，年增29.8%。累計1至6月出口，以塑橡膠及其製品年增49.7% 最佳，創歷年同期最大增速。

主要市場方面，6月對中國大陸與香港出口因電子零組件出貨暢旺，規模值達161.5億美元創下單月新高紀錄，年增29.0%，對東協、美國 出口值皆為單月次高，分別年增40.9%、34.5%，對歐洲、日本出口 各增34.3%、23.9%。累計1至6月對五大市場出口規模皆為歷年同期最高，以對東協年增率達3成5居首。