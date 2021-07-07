太景抗生素藥大陸市場賣斷 6月營收年增480倍

新藥研發公司太景*-KY（4157）今（7）日公告6月營收為9億1,688萬元，創下歷史新高，年增率48,030.4％；累計2021年上半年度營收12億9,064萬元，較去年同期成長11,830.5％。

太景表示，6月營收主要貢獻來源為認列轉讓抗生素太捷信於中國大陸權利之里程碑款收入；上半年營收除了浙江醫藥的簽約金、里程碑款外，也涵蓋與韓國生技公司GPCR合作幹細胞驅動劑「布利沙福」轉讓及抗生素「奈諾沙星」授權之簽約金。太景表示，資金陸續到位，為太景提供充裕的新藥開發資金。

太景於3月30日與大陸合作夥伴浙江醫藥公司簽訂「奈諾沙星」於中國大陸地區之轉讓合約，合約總金額為4,500~5,000萬美元。依照會計準則之應計基礎，包含4月份認列3.27億元及6月認列的9.16億元應收帳款共12.43億元，合計4,500萬美元已全數認列完畢。

浙江醫藥於6月22日公告，收到國家藥品監督管理局（NMPA）核發之「奈諾沙星」靜脈輸液藥品註冊證書。同日，太景也已完成「奈諾沙星」於大陸包括製程、用途等16個專利的轉移。依照合約，前述兩項里程碑之達成，浙江醫藥將分階段於事實發生日之20個工作日內支付2,500萬美元，及2022年支付1,000萬美元之里程碑款。

後續，浙江醫藥將遞交「奈諾沙星」之專利延長申請，最後依照專利延長年限，支付太景最高500萬美元之里程碑款。

太景指出，「奈諾沙星」轉讓大陸權益之合約金陸續到位後，將為太景的研發工作提供充裕的營運資金。除了目前正在大陸進行的流感新藥TG-1000二期臨床試驗收案外，太景將美國列為重點開發市場。太景董事長暨執行長黃國龍表示，研發團隊正加速進行全新廣效型抗生素的開發計畫，新藥樣本已送往美國進行上千株臨床菌株的活性測試，為日後申請美國臨床試驗許可做準備。同時，太景亦透過加拿大合作夥伴Luminarie接洽了美國藥廠洽談「奈諾沙星」之授權，Luminarie並著手規劃「奈諾沙星」於美國市場上市所需之試驗計畫。