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鋁價大漲 廷鑫6月營收年增、月增皆翻倍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

廷鑫（2358）公告6月合併營收2.8億元，較去年同期成長121.84％，亦較上月成長104.35％；累計上半年營收9.59億元，年增36.55％。鋁合金與皮件業務雙雙創下今年新高，帶動6月及上半年營收同創歷年同期新高。廷鑫表示，歐美陸續解封，終端消費需求大幅成長，鋁合金與皮件訂單皆滿載，下半年高附加價值的鋁合金盤元加入量產，將為今、明兩年的營運績效再添動能。

下游自行車、太陽能產業需求暢旺，廷鑫6月鋁合金棒銷售與代工均大幅成長，鋁合金業務營收創下今年新高。廷鑫的鋁合金棒以工業應用為主，訂單穩定且議價能力高，因應國際鋁價上漲，廷鑫銷售鋁合金棒的價格與代工費均隨鋁價調漲。

廷鑫表示，第2季起開啟第二廠區熔爐，產能擴增仍是持續滿載，目前鋁合金業務訂單已排至明年第1季。中國限產及俄國限制出口的情況下，預期國際鋁價仍將攀升，廷鑫不僅具備議價能力，亦儲備充足的低價原料庫存，公司將大幅度受惠鋁材市場榮景。

高附加價值的鋁合金盤元產品將於33季開始生產，並貢獻營收。鋁合金盤元為航太、電動車等扣件的材料，廷鑫為台灣首家擁有鋁合金CCR（連鑄連軋設備）盤元線量化生產供應商，相較進口產品更具有價格優勢，目前已爭取到訂單，鋁合金盤元產量將逐季提高，為今、明兩年業績成長再添動能。

此外，皮件業務在6月創下歷史新高，美國即將全面解封，皮件訂單出貨時程已排至年底，在產能滿載的情況下，皮件下半年營收維持在高檔，今年的營收貢獻大幅成長。

廷鑫 營收 太陽能產業

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