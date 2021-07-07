儒鴻Q2紅不讓 營收年增79%創歷史新高

歐美經濟解封帶動報復性消費熱潮，紡織股王儒鴻（1476）今天公告第2季營收97.86億元，較去年同期大幅成長79%，也比去年第4季增加19%，超越去年第3季創下的歷史紀錄93.25億元，淡季改寫歷史新高。

儒鴻6月營收32.24億元，較去年同期大幅成長66.7％，僅比5月的歷史高點微幅滑落5.2%，為單月營收歷史次高。累積儒鴻今年上半年營收180.06億元，年增率高達56.9％。

獲利方面，儒鴻第1季稅後純益13.57億元，較去年同期大幅成長94.9%，淡季衝出單季獲利歷史第三高佳績，換算單季每股大賺4.95元。第2季隨著營收衝高，經濟規模擴大，外界預期儒鴻獲利有望再上一層樓。

看好紡織業景氣復甦，儒鴻的龍頭優勢顯現，加上印尼新廠年底加入投產，可望為公司營運拉出新一波成長曲線，外資圈最近頻頻調高儒鴻的投資目標價，其中摩根士丹利喊出888元天價，推升儒鴻股價穩步墊高，今天再上漲8元，終場收在668元，續創股價歷史新高。

延續去年下半年的反彈走勢，儒鴻今年表現紅不讓，由於去年新冠疫情重創紡織業，不少中小型紡織廠不支倒地，市場供給減少，產業大者恆大趨勢加劇，儒鴻成為主要受惠者。

其次在需求面，歐美經濟解封帶動報復性消費熱潮，根據美國零售業的統計，今年5月服飾及飾品類的銷售成長動能居各行業之冠。

第三，儒鴻主要客戶耐吉（Nike）、Lululemon近期陸續繳出亮麗成績單，而且展望樂觀，以Nike為例，上月底剛公布截至5月底止的上季財報， 單季營收123.4億美元，幾乎比去年同期翻倍成長，優於市場預期，創下公司成立57年來的歷史最佳成績。而且Nike對於6月開始的新會計年度展望更佳，預估全年營收將首超飛越500億美元大關，儒鴻營運動能將持續看俏。