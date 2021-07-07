工總調查國際低價品進口威脅 鋼鐵業首當其衝

全國工業總會今（7）日公布「 2021 進口威脅調查報告」，今年遭受進口貨品威脅的產品項目，扣除重複的計有228項，其中鋼鐵相關產品計有166項，占228產品項目的72.8%，反映美中貿易衝突與新冠疫情致低價鋼材四處流竄，對我業者造成的威脅。

此外，今年調查進口貨品威脅來源國或地區共有九個，主要仍為中國大陸，其次依序為韓國、日本、印度、越南、泰國、印尼、埃及和馬來西亞。

為了協助國內產業因應這些進口衝擊，多年來工總一直與政府各相關部門密切合作，其中重要的工作項目，便是由工總每年進行「各國低價貨品進口對我產業威脅狀況調查」，以協助政府部門擬定各項因應進口威脅之策略。

工總表示，今年工總對所屬會員公會寄發，由158個公會轉請其會員廠商進行填答，截至3月31日止，共計回收問卷88份，其中，表示有受進口貨品威脅的問卷，有73份。

工總之外，除了鋼鐵產品之外，其餘受到低價進口產品影響的品項還包括玻璃及玻璃器，占7.0%、第3是石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或類似材料之製品，占5.1%。

若以受威脅產品項目比對進口來源國觀察，來自韓國貨品進口威脅的產品項目首度高過來自中國大陸的產品項目，計有148項，占總產品項目228項的64.9%，其次為中國大陸，威脅的產品項目有116項，占總產品項目228項的50.9%。

至於進口貨品如何威脅國內同類產品，自工總進行調查以來，幾乎都是因低價攻勢所致。而業者認為對其最有幫助的措施，經年來，都是表示「課徵反傾銷稅」。

工總表示，相較於科技業，2020 年對傳統產業來說是艱苦的一年，除了疫情影響出口，新台幣匯率走強，也加劇了出口型傳統產業的壓力。然而不論是匯率或疫情，都是短、中期的影響，傳統產業面臨的中、長期挑戰，才是對其影響較大的，包括缺乏產業升級與新的投資標的，以及因我國加入區域經濟整合的進度有限，面臨日、韓、陸廠商的競爭壓力逐漸加大。以這次調查結果看，鋼鐵產業是受創最深的產業，這樣的結果不難理解，因為鋼鐵產品是零關稅的產品，在沒有關稅的屏障下，各國鋼品在美國，以及其他國家多實施貿易救濟措施時，自然很容易流竄進入台灣市場，因此，對於這種零關稅的傳統製造業廠商反映受到進口威脅時，政府的相應措施與力道實在應該更積極與務實些。