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7月電價漲不漲？政院：請經濟部整體評估

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

行政院發言人羅秉成今（7）日表示，有關電價部分，政院於上（6）月24日在院會通過之「紓困4.0精進作為」，其中6月的民生電價部分已進行緩調，不實施夏月電價，約有1000萬用戶受惠，而就本（7）月住宅用戶是否也不實施夏月電價，目前政院已請經濟部就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務負擔，以及疫情後續發展，進行整體評估。

而有關油價部分，羅秉成強調，為避免國際原油價格大幅波動而連動影響國內油價大漲之問題，政府本已設定緩漲機制，由政府及中油公司吸收部分漲幅，以減輕民眾負擔。

他說，如95 無鉛汽油每公升介於30元至32.4元間，中油會吸收25%漲幅，介於32.5 至 34.9 元間，中油將吸收50%漲幅，35元以上，政府及中油共同吸收75%漲幅，讓油價趨勢平穩，不至於因為快速漲價而造成衝擊。

羅秉成指出，目前國內油價是依照浮動油價公式每週計算調整，近期國內油價持續調漲主要是受國際原油價格持續上漲所牽動，儘管如此，目前國內油價仍維持亞洲鄰近國家最低價，也就是油價不會高於日本、韓國、香港、新加坡。而政府也會持續關注國際原油價格以及疫情與經濟連動的趨勢，並採取妥善的應對措施，以減輕對民生造成的影響。

原油價格 電價 中油公司

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