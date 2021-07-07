快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

藍營籲凍漲油電價 經濟部：油價已緩漲未高於鄰國

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

國民黨今（7）日呼籲政院凍漲油電讓人民喘口氣。經濟部說明，國內油價每周依照浮動油價公式調整，雖然近期受國際油價上漲影響，但中油公司會維持國內油價為亞洲鄰近國家最低價，也就是說，台灣的油價不會高於鄰近的日本、韓國、香港、新加坡。

經濟部表示，政府為避免國際油價大幅波動，連帶影響國內油價短期內大漲，已經設有油價的「緩漲機制」。若國際油價持續上漲，政府跟中油將會協助吸收漲幅。

95無鉛汽油在30 - 32.4元時，中油會吸收25%漲幅、32.5 - 34.9元時，中油會吸收50%漲幅、35元以上時，政府會與中油共同吸收75%漲幅，讓油價趨勢平穩，避免短期波動衝擊；後續經濟部會密切關注國際原油價格趨勢，持續妥善因應，減輕對民生的相關衝擊。

至於電價議題，經濟部則要強調，夏月電價不是漲價，而是平均電價的一部份，夏月略高、非夏月較低，主要是以差別電價引導國人與產業在夏天尖峰用電時能夠節能省電。

根據台電公司估算，夏月電價總體可以減少尖峰用電達80萬瓩，近乎一到兩台大型機組的發電量，節能效果可觀；經濟部會責成台電，依照行政院指示，持續就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務成本，以及七月疫情後續的發展等三個方向，進行整體評估分析。

國際油價 電價 中油公司

延伸閱讀

7月不實施夏季電價？ 政院：整體評估中

國民黨為全國計程車司機請命打疫苗：只限北部恐成破口

美元走強打擊商品市場 油價創5月底以來最大跌幅

擔心油價飆高 歐股收低

相關新聞

核二廠2號機海水循環泵晃動 今上午降載檢修

原能會表示，核二廠2號機於今天上午8時45分，一台海水循環泵振動值雖不高但有晃動現象，為維持機組穩定運轉，電廠決定降載進...

在中國大勝外商 南僑陳飛龍：不能像游牧民族 要有深耕100年的準備

已在中國耕耘25年的南僑，靠著信任與創新，在對岸市場大勝西方企業，在台灣也不斷擴大規模。面對中國崛起，陳飛龍看到的，依舊是淘金機會。

核二廠2號機出狀況 目前降載檢修中

核二1號機7月1日提前停機除役，台電今夏供電走鋼索的危機再起。未料，核二廠2號機，今（7）日上午也出狀況了。

台電亮供電吃緊黃燈 今夏供電還遇到一個新難題

核二1號機提前於7月1日停機除役，近來這幾天由於天氣炎熱加防疫居家使得民生用電大幅增加，台電預估，今（7）日最高用電量3...

7月不實施夏季電價？ 政院：整體評估中

針對外界關注油價及電價議題，行政院發言人羅秉成今表示，有關電價部分，政院已在上個月24日在院會通過的「紓困4.0精進作為...

與系統廠互槓多月終於大和解 太陽能模組廠營運本季可望紓壓

太陽能模組廠和系統廠互槓事件，上周經與多家系統廠有糾紛的模組大廠負責人透過視訊協商下，這家模組廠大廠提出在其他太陽能開發案另予補償，系統廠退一步願接受漲價，雙方大和解。 此舉，也意謂太陽能模組一直想漲價的行動，可望在本季逐步化解阻力；伴隨上游多晶矽和矽晶圓價格也由高點回跌，太陽能模組廠連二季一直被成本高漲壓得喘不氣，本季可望獲得紓解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。