藍營籲凍漲油電價 經濟部：油價已緩漲未高於鄰國

國民黨今（7）日呼籲政院凍漲油電讓人民喘口氣。經濟部說明，國內油價每周依照浮動油價公式調整，雖然近期受國際油價上漲影響，但中油公司會維持國內油價為亞洲鄰近國家最低價，也就是說，台灣的油價不會高於鄰近的日本、韓國、香港、新加坡。

經濟部表示，政府為避免國際油價大幅波動，連帶影響國內油價短期內大漲，已經設有油價的「緩漲機制」。若國際油價持續上漲，政府跟中油將會協助吸收漲幅。

95無鉛汽油在30 - 32.4元時，中油會吸收25%漲幅、32.5 - 34.9元時，中油會吸收50%漲幅、35元以上時，政府會與中油共同吸收75%漲幅，讓油價趨勢平穩，避免短期波動衝擊；後續經濟部會密切關注國際原油價格趨勢，持續妥善因應，減輕對民生的相關衝擊。

至於電價議題，經濟部則要強調，夏月電價不是漲價，而是平均電價的一部份，夏月略高、非夏月較低，主要是以差別電價引導國人與產業在夏天尖峰用電時能夠節能省電。

根據台電公司估算，夏月電價總體可以減少尖峰用電達80萬瓩，近乎一到兩台大型機組的發電量，節能效果可觀；經濟部會責成台電，依照行政院指示，持續就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務成本，以及七月疫情後續的發展等三個方向，進行整體評估分析。