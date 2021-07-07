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新北市防疫助企業 公開徵求「急救貸2.0」合作夥伴

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

新冠肺炎疫情自2020年開始蔓延，為協助受影響企業取得紓困資金，市府2020年推出「急救貸」專案，針對新北企業加碼進行半年的部分利息補貼。今年疫情更加嚴峻，自5月15日起進入第三級警戒，新北市府召集各大金融機構攜手推出「急救貸2.0」專案一起相挺新北企業。

2020年度由板信商銀「在地企業，在地相挺」，配合市府政策成功協助新北企業取得紓困資金合計約1.3億元，提供企業支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金資金需求。

今年新北市「急救貸2.0」專案將串連經濟部2021年6月開辦之「營運資金貸款」，由原經濟部貸款利息補貼六個月，新北市特別加碼進行第7個月至第12個月的部分利息補貼，較去年增加0.5%補貼，共減息1%以支應員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金之資金需求。

新北市府為擴大2021年資金提供量能，已於6月28日公開徵求金融機構貸放，並預計2021年7月9日截止合作銀行投件，並於7月底開放新北企業申請，歡迎具合作意願之各大銀行與市府共同攜手協助企業。

疫情 薪資

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