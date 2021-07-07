台電亮供電吃緊黃燈 今夏供電還遇到一個新難題

核二1號機提前於7月1日停機除役，近來這幾天由於天氣炎熱加防疫居家使得民生用電大幅增加，台電預估，今（7）日最高用電量3,800萬瓩，最大供電能力4146.6萬瓩，亮出供電吃緊的黃燈。至於今天的尖峰備轉容量率預估是9.12%，而預估尖峰備轉容量346.6萬瓩。

關於今夏供電，近來尤其值得關注的是，7月5日當天的尖峰負載出現在下午4時11分，來到3739萬瓩，備轉容量226.8萬瓩，備轉容量率約6.07%，供電燈號顯示黃燈，成了台電今夏供電的新難題。

台電表示，當天除了大林燃氣5號機跳機外，尖峰出現當時，太陽光電出力已經減半，再加上氣溫持續悶熱，並未隨太陽逐漸西下而溫度降低，且防疫期間民眾都待在家裡使用空調，民生用電大幅增加。因此，造成尖峰負載罕見出現在下午4時許。

昨（6）日各地依舊高溫炎熱，最高用電量發生在下午1時41分達到3745.2萬瓩，為歷年7月用電排名第七名，今年用電排名第九名，但並未進入歷史用電不分月份前十名。

除了夏季天氣高溫炎熱，加上受疫情影響民眾居家辦公，使得尖峰負載罕見出現在接近傍晚時刻，為有效提高夜間尖峰供電備轉容量率，持續保持供電穩定，台電已啟動多項應變作為，包括：簽約的大用戶減少用電、增購民間電廠剩餘容量、與增加水力發電的發電量，希望有效提高備轉容量率，保持供電穩定。