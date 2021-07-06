5月疫情燒！12.6萬人瞬間沒了工作 這些行業最慘

5月爆發本土疫情，全國防疫警戒升至第三級，很多人瞬間沒了工作。主計總處今（6）日指出，5月就業人數1,139.8萬人，較上月一口氣減少12.6萬人，亦即有12.6萬人瞬間沒了工作。

各業中，住宿餐飲業就業人數較上月減少3.2萬人最多、批發零售業亦減少2.4萬人，營建工程業減2萬人、教育業減少1.2萬人、支援服務業（含旅行社）、出版影音製作傳播及資通訊服務業則各減少3,000人；運輸及倉儲、金融保險業則各減2,000人。

此外，主計總處指出，就業者週工時受疫情影響而減少，其中因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致工時未達35小時者暴增至79.2萬人，較上月增加60.3萬人，相當驚人。也就是說，5月受疫情衝擊，有60.3萬人瞬間工作減少，收入減少。

主計總處5月人力資源調查資料標準周為5月23日至5月29日，亦即該調查已是本土疫情發生後一周，即已看到疫情衝擊。