救失業！雇主僱用失業勞工 勞雇通通有獎助

疫情衝擊，失業率攀升。勞動部今（6）日宣布啟動「安穩僱用計畫2.0加值版」，只要雇主僱用失業勞工4個月，最高可獲得3萬元僱用獎助。失業勞工就業亦可最高獲得2萬元就業獎助。勞雇通通有獎助。

勞動部勞動力發署展就業服務組長陳世昌表示，「安穩僱用計畫2.0加值版」預訂下周一（12日）啟動，至9月底成功媒合，都可以適用。

他指出，以全時工作來講，原則上，雇主僱滿4個月、勞工就業滿4個月，可各自獲得3萬元、及2萬元的獎助。若是部分工時，勞工就業滿4個月後，雇主可獲得1.5萬元、勞工可獲得1萬元獎助。

主計總處今日發布5月失業率攀升至4.11%，創近8年同期新高。為了避免疫情嚴重衝擊就業市場、導致就業市場萎縮與失衡，勞動部昨日宣布啟動「安穩僱用計畫2.0加值版」，擴大獎助雇主及勞工。

去年受疫情衝擊，勞動部去年6月就啟動安穩僱用計畫，若雇主接受公立就業服務機構推介、僱用非自願失業30天以上的勞工，以及職業工會勞工，就可獲得每月5,000元獎助，最長提供6個月，最高可領到3萬元僱用獎助。

今年本土疫情更加嚴峻，勞動部今年推出2.0版，和去年相較，有三大改變。一是雇主只要接受公立就業服務機構推介而僱用失業者（不限非自願失業）、只要僱滿4個月則可領取最高3萬元。

其次，今年勞動部也對勞工提供就業獎助，失業勞工受僱滿4個月，也可以獲得就業獎勵津貼2萬元，盼透過雙管齊下措施促進就業。第三是，僱用獎勵及就業獎勵擴大到部分工時。