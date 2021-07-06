快訊

評／「靠北警察」多達兩個，檢警體系「說真話」有多難？

長照員見未取晚餐…屏東獨居男2日打莫德納 今發現死在家中

救失業！雇主僱用失業勞工 勞雇通通有獎助

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

疫情衝擊，失業率攀升。勞動部今（6）日宣布啟動「安穩僱用計畫2.0加值版」，只要雇主僱用失業勞工4個月，最高可獲得3萬元僱用獎助。失業勞工就業亦可最高獲得2萬元就業獎助。勞雇通通有獎助。

勞動部勞動力發署展就業服務組長陳世昌表示，「安穩僱用計畫2.0加值版」預訂下周一（12日）啟動，至9月底成功媒合，都可以適用。

他指出，以全時工作來講，原則上，雇主僱滿4個月、勞工就業滿4個月，可各自獲得3萬元、及2萬元的獎助。若是部分工時，勞工就業滿4個月後，雇主可獲得1.5萬元、勞工可獲得1萬元獎助。

主計總處今日發布5月失業率攀升至4.11%，創近8年同期新高。為了避免疫情嚴重衝擊就業市場、導致就業市場萎縮與失衡，勞動部昨日宣布啟動「安穩僱用計畫2.0加值版」，擴大獎助雇主及勞工。

去年受疫情衝擊，勞動部去年6月就啟動安穩僱用計畫，若雇主接受公立就業服務機構推介、僱用非自願失業30天以上的勞工，以及職業工會勞工，就可獲得每月5,000元獎助，最長提供6個月，最高可領到3萬元僱用獎助。

今年本土疫情更加嚴峻，勞動部今年推出2.0版，和去年相較，有三大改變。一是雇主只要接受公立就業服務機構推介而僱用失業者（不限非自願失業）、只要僱滿4個月則可領取最高3萬元。

其次，今年勞動部也對勞工提供就業獎助，失業勞工受僱滿4個月，也可以獲得就業獎勵津貼2萬元，盼透過雙管齊下措施促進就業。第三是，僱用獎勵及就業獎勵擴大到部分工時。

失業率

延伸閱讀

疫情衝擊失業率攀升 低工時就業人數大增

5月疫情失業率驟升至4.11% 創近8年新高

失業率飆升 勞動部啟動安穩僱用計畫2.0加值版

勞工染疫是否罹職業病 勞部：可透過爭議審議制度救濟

相關新聞

首家民營國際觀光飯店確定要賣！華園股東會通過處分案

全台第一家民營的國際觀光飯店確定要賣了，華園（2702）今（6）日股東會通過占地1,500多坪的高雄六合本館建築物和土地...

主計總處：5月就業人數驟減12.6萬人 創民國67年以來最慘

主計總處今天下午公布5月失業率，受疫情影響，失業率4.11%創102年12月以來新高；此外，官員表示，5月就業人數為11...

不能再亂標榜ESG 金管會訂標準篩選合格ESG基金

近年ESG投資熱，許多基金或ETF皆標榜ESG相關。金管會證期局今表示，為讓國內所有ESG相關投資基金都能有一致資訊揭露...

東元父子對決白熱化！黃茂雄直攻菱光斷後路 黃育仁發動三路大反擊

東元父子經營權大戰高潮迭起，繼東元集團會長黃茂雄6月中旬找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要公開收購黃育仁主導的菱光科技過半股權，因黃育仁是以菱光的法人董事代表參與東元改選，此招直中小黃派要害。面對父親黃茂雄進逼，7月初起黃育仁全力反攻，從法律戰、打到銀彈戰與輿論戰，他先向金管會檢舉鈺叡背後有壽險資金，違反相關規定，接著揪盟友籌資買股，並上電視專訪、砸錢登報買廣告表達不滿，要求郭冠群停止公開收購案。...

疫情衝擊失業率攀升 低工時就業人數大增

主計總處今天公布5月失業率為4.11%，創下7年半以來新高，較上月顯著上升0.47個百分點，由於5月本土疫情升溫至全國三...

ESG基金「禁漂綠」監理規範出爐 26檔半年內需補正

國內規模破千億元的ESG（環境社會公司治理）主題基金是不是真的有投資正確的標的？且標榜ESG但投資比重是否符合七成？金管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。