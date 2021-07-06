快訊

地牛翻身！18:26規模4.5地震 最大震度花蓮4級

高端向巴拉圭申請新冠疫苗第三期臨床試驗 將與AZ進行比對

首家民營國際觀光飯店確定要賣！華園股東會通過處分案

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
全台第一家民營的國際觀光飯店將以不低於24億元洽尋買家。法人預期完成脫售後將有可觀處分利益進帳。 報系資料照／記者王昭月攝影
全台第一家民營的國際觀光飯店將以不低於24億元洽尋買家。法人預期完成脫售後將有可觀處分利益進帳。 報系資料照／記者王昭月攝影

全台第一家民營的國際觀光飯店確定要賣了，華園（2702）今（6）日股東會通過占地1,500多坪的高雄六合本館建築物和土地出售案，將以不低於24億元洽尋買家。法人預期完成脫售後將有可觀處分利益進帳。

華園表示，去年三月間開始，新冠肺炎疫情在美國快速擴散，造成該公司在加州的五家旅館的住房率和房價大受影響，並持續反映在營運表現上。

繼去年全年虧損2.7億元，每股稅後純損2.45元後，今年首季進一步虧損0.4億元，每股稅後純損0.36元。

在此同時，因應內政部對30年以上老舊建築物祭出結構補強措施，該公司剛完成高雄六合本館的兩棟各有五、六十年屋齡的建築物補強評估，初估前後兩棟建物各須花費五、六千萬元和上億元工程款，勢必造成財報壓力加重。

對此，經董事會提案，今日股東會通過占地1,500多坪的本館建築物和土地出售案，完成脫售作業後，可降低負債來改善財務結構，同時充實長期營運資金。華園今（6）日上漲0.4元，收在26.2元。

而依該公司委由中華不動產估價師聯合事務所、展茂不動產估價師聯合事務所辦理鑑價，估價金額分別約為23.47億元及24.46億元，股東會決議授權董事長依據市場狀況及鑑價報告，以交易總金額不得低於24億元洽選買方。

據了解，華園六合本館是全台第一家民營的國際觀光飯店，由泰國華僑陳植佩和兄長陳植津在1958年返台設立，現由第2代接班人陳海尼接手經營，在SARS期間，進軍美國市場布局。

股東會 華園

延伸閱讀

來嘉讀書孩子不能餓肚子！企業集資捐助嘉義大同外籍生

不動產新制上路 業界：投資客退場、房價拉升速度放緩

考試院會通過 今年建築師高考定於11月20日舉行

薔薔爸踢爆假購屋真套利 詐團13人有罪 首腦判12年6月

相關新聞

首家民營國際觀光飯店確定要賣！華園股東會通過處分案

全台第一家民營的國際觀光飯店確定要賣了，華園（2702）今（6）日股東會通過占地1,500多坪的高雄六合本館建築物和土地...

主計總處：5月就業人數驟減12.6萬人 創民國67年以來最慘

主計總處今天下午公布5月失業率，受疫情影響，失業率4.11%創102年12月以來新高；此外，官員表示，5月就業人數為11...

不能再亂標榜ESG 金管會訂標準篩選合格ESG基金

近年ESG投資熱，許多基金或ETF皆標榜ESG相關。金管會證期局今表示，為讓國內所有ESG相關投資基金都能有一致資訊揭露...

5月疫情失業率驟升至4.11% 創近8年新高

5月爆發本土疫情，全國防疫警戒升至第三級，直接衝擊勞動市場。主計總處今（6）日發布5月失業率為4.11%，較上月驟升0....

疫情衝擊失業率攀升 低工時就業人數大增

主計總處今天公布5月失業率為4.11%，創下7年半以來新高，較上月顯著上升0.47個百分點，由於5月本土疫情升溫至全國三...

ESG基金「禁漂綠」監理規範出爐 26檔半年內需補正

國內規模破千億元的ESG（環境社會公司治理）主題基金是不是真的有投資正確的標的？且標榜ESG但投資比重是否符合七成？金管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。