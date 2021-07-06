首家民營國際觀光飯店確定要賣！華園股東會通過處分案

全台第一家民營的國際觀光飯店確定要賣了，華園（2702）今（6）日股東會通過占地1,500多坪的高雄六合本館建築物和土地出售案，將以不低於24億元洽尋買家。法人預期完成脫售後將有可觀處分利益進帳。

華園表示，去年三月間開始，新冠肺炎疫情在美國快速擴散，造成該公司在加州的五家旅館的住房率和房價大受影響，並持續反映在營運表現上。

繼去年全年虧損2.7億元，每股稅後純損2.45元後，今年首季進一步虧損0.4億元，每股稅後純損0.36元。

在此同時，因應內政部對30年以上老舊建築物祭出結構補強措施，該公司剛完成高雄六合本館的兩棟各有五、六十年屋齡的建築物補強評估，初估前後兩棟建物各須花費五、六千萬元和上億元工程款，勢必造成財報壓力加重。

對此，經董事會提案，今日股東會通過占地1,500多坪的本館建築物和土地出售案，完成脫售作業後，可降低負債來改善財務結構，同時充實長期營運資金。華園今（6）日上漲0.4元，收在26.2元。

而依該公司委由中華不動產估價師聯合事務所、展茂不動產估價師聯合事務所辦理鑑價，估價金額分別約為23.47億元及24.46億元，股東會決議授權董事長依據市場狀況及鑑價報告，以交易總金額不得低於24億元洽選買方。

據了解，華園六合本館是全台第一家民營的國際觀光飯店，由泰國華僑陳植佩和兄長陳植津在1958年返台設立，現由第2代接班人陳海尼接手經營，在SARS期間，進軍美國市場布局。