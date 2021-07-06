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主計總處：5月就業人數驟減12.6萬人 創民國67年以來最慘
主計總處今天下午公布5月失業率，受疫情影響，失業率4.11%創102年12月以來新高；此外，官員表示，5月就業人數為1139萬8000人，和4月相比驟減12.6萬人，創下67年調查開辦以來同期最大減幅。至於因為經濟因素導致工時未滿35個小時，則是從4月的18.9萬增加到79.2萬，增加60.3萬人。
主計總處指出，這次調查期間為5月23日至29日，受全國疫情升溫影響，5月就業人數較4月大減12.6萬人，其中服務業部門受疫情影響較大，共減少8.6萬人、工業部門也減少4萬人。5月失業人數則為48.9萬人，月增5.4萬人、增幅12.35%。
官員說，這次失業人數增加5.4萬人，最主要是等待恢復原有工作，而沒有工作報酬的失業情形，屬於暫時性現象。另一部分是非勞動力增加，可能是暫時退離勞動市場。今年的就業和失業情況和去年不同， 去年疫情受全球性影響，除了內需型服務業，生產的部分也受到影響，這次影響主要是內需型服務業，以住宿餐飲業、批發零售業影響比較大。
此外，因為經濟因素導致工時未滿35個小時，則是從前月的18.9萬增加到79.2萬，增加60.3萬人。
官員說，6月受疫情影響，加上畢業生會陸續投入尋職行列，預料失業狀況會還會呈現上升趨勢；至於相關影響程度，要看畢業生投入狀況、疫情發展、政府的補助措施、以及企業的營運狀況，觀察影響情形。
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