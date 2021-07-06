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豐德電廠擬增加天然氣用量 環差須補件再審

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

環保署專案小組今（6）日舉行民營的台南豐德電廠環差案第三次初審會議，主要變更內容為增加天然氣用量，經過討論，環評委員要求開發單位再詳列氮氧化物（NOx）小時排放濃度與年排放量計算過程，檢核減量合理性，在8月底前補件再審。

豐德電廠是由森霸電力公司開發，此次提出環差，主要是配合政府「減煤增氣」的能源政策，豐德電廠希望提升容量因素及滿載發電運轉時數，因此天然氣用量將從每年63萬噸提高到85萬噸，不過開發單位也承諾提高選擇性觸媒還原（SCR）設備效能，降低NOx排放濃度及總量。

在過往幾次審查中，豐德電廠也配合環評委員要求，多次對於氮氧化物減量做出承諾，包括將NOx小時排放濃度由20ppm降至14.5ppm，在未來SCR設備升級後，更可進一步降到10ppm，從原本年排放總量約741.2公噸，降到每年638.5公噸。

此外開發單位在經檢討過後，也將SCR升級改善期程從原本須時四年降到三年，可提早到2023年完成改善，提早減少汙染。

不過環評委員認為，開發單位應詳列NOx小時排放濃度與年排放量計算過程，以檢核減量合理性，此外也應補充空氣汙染物排放增量抵換規劃及評估提升發電效率。

另外也有委員建議，在國際減碳趨勢下，應明確提出溫室氣體抵減騎乘，並加強落實短中長期節能減碳計畫。

能源局表示，豐德電廠是配合國家增氣減煤政策，且審查過程已持續調整各項環境友善方案，對於全國空汙改善有所助益，能源局支持通過此環差案，未來也會督導業者踐行環委建議。

開發單位也表示，此次申請提高天然氣用量，增加燃氣發電，以取代或減少燃煤發電，有助減少整體空汙及溫室氣體排放，雖提高發電量以致於天然氣用氣量增加，各項空汙排放總量仍控制在原核定內容以下，後續會依據委員建議補件。

電廠 空汙 環評

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